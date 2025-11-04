Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε κυριαρχική εμφάνιση κόντρα στην PSV στο «Καραϊσκάκης», αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει το πρώτο του τρίποντο στον όμιλο, καθώς οι Ολλανδοί στο 90+3′ ισοφάρισαν στην πρώτη τους ουσιαστική ευκαιρία, παίρνοντας τον βαθμό από τη νίκη των «ερυθρόλευκων».

Η αναμέτρηση ξεκίνησε χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, με την PSV να έχει ελαφρά κατοχή μπάλας στα πρώτα λεπτά. Στο 12ο λεπτό, ο Σαϊμπάρι βρήκε δίχτυα για την ομάδα του, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Παρά την κατοχή της PSV, τα κενά στην άμυνα των Ολλανδών ήταν εμφανή, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός. Στο 17ο λεπτό, ο Τσικίνιο βρήκε τον Ζέλσον, ο οποίος κατέβασε εξαιρετικά την μπάλα και με δυνατό σουτ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, κάνοντας το 1-0. Το τέρμα αυτό έδωσε αυτοπεποίθηση στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι στο 31′ είχαν νέα καλή ευκαιρία για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους. Ο Μουζακίτης έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον Ελ Κααμπί, που γύρισε στον Τσικίνιο, αλλά ο Κόβαρ απέκρουσε το σουτ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται 1-0.

Advertisement

Advertisement

Στην επανάληψη, η PSV απείλησε πρώτη με πλασέ του Πέρισιτς, ενώ ο Ολυμπιακός συνέχισε την πίεση. Στο 60′ ο Ζέλσον είχε εξαιρετική ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμα, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Η PSV απάντησε στο 72′ με σουτ του Βάνερ εκτός περιοχής, ενώ ο Ποντένσε προσπάθησε στην επόμενη φάση, χωρίς αποτέλεσμα. Στο 87′, ο Ζέλσον δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, χάνοντας μια ακόμη καθοριστική ευκαιρία.

Στο φινάλε, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είδε τον κόπο της να πάει χαμένος, καθώς η PSV ισοφάρισε στο 90+3′, εκμεταλλευόμενη την πρώτη ουσιαστική στιγμή της στον αγώνα. Παρά την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια, το αποτέλεσμα δεν τον δικαίωσε, αφήνοντας γλυκόπικρη γεύση στους φιλάθλους.

Στα αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε με Τζολάκη, Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτη, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ποντένσε και Ελ Κααμπί, ενώ η PSV με Κόβαρ, Ντεστ, Σχάουτεν, Γκασιορόφσκι, Σαλάχ-Εντίν, Σαϊμπάρι, Μάουρο Ζούνιορ, Φέιρμαν, Μαν, Τιλ και Πέρισιτς. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα χρειαστεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες της καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια για να διεκδικήσει την πρόκριση.