Μαρινάκης: Πανηγύρισε με σταυρό και φιλώντας εικόνα το γκολ της Νότιγχαμ Φόρεστ κόντρα στην Τσέλσι

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται στις εξέδρες του γηπέδου της Νότιγχαμ Φόρεστ για την αναμέτρηση με την Τσέλσι, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Premier League.

Η ομάδα του πήρε από νωρίς το προβάδισμα, καθώς μόλις στο 5ο λεπτό ο Ιγκόρ Ζεσούς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ένα εντυπωσιακό βολέ, κάνοντας το 1-0.

Advertisement

Advertisement

😂🔥 Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis couldn’t hide his excitement after witnessing Igor Jesus produce an absolute GOLAZO against Chelsea! The Brazilian striker sent the City Ground into celebration with a stunning finish, leaving Chelsea’s goalkeeper with absolutely no chance. Even the owner was loving every second of it! What a strike! 🤯👏 #NFFC #IgorJesus #CFC #PremierLeague https://t.co/G580vU05hZ — Sirock👑🐐 (@CollinxMario) November 27, 2026

Η τηλεοπτική κάμερα κατέγραψε την αντίδραση του ιδιοκτήτη της αγγλικής ομάδας, ο οποίος πανηγύρισε έντονα το γκολ, κάνοντας τον σταυρό του και φιλώντας μια εικόνα που κρατούσε στα χέρια του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαρινάκης βρίσκεται στο γήπεδο σε σημαντική αναμέτρηση της ομάδας του. Είχε παρακολουθήσει από κοντά και τη νίκη της Νότιγχαμ επί της Μάντσεστερ Σίτι, για τη 10η αγωνιστική, όταν ο προπονητής Όλιβερ Γκλάσνερ τον είχε αποκαλέσει χαριτολογώντας «γουρλή», μετά το πρώτο εντός έδρας τρίποντο της ομάδας.