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Ο Έλληνας επιχειρηματίας κατέλαβε την τεσσαρακοστή τέταρτη θέση της κατάταξης, με την περιουσία του να εκτιμάται στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το περιοδικό υπογράμμισε τη διοικητική δραστηριότητα του επιχειρηματία στον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Ρίο Άβε, αναφέροντας τις πρόσφατες επιτυχίες των συλλόγων.

Η κατάταξη βασίστηκε σε δημόσια διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία για ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων που κατέχουν ποσοστό άνω του 25% ή έχουν ενεργό ρόλο.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με τη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας.

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Μία ακόμη σημαντική διάκριση για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, καθώς ο Έλληνας επιχειρηματίας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα του βρετανικού περιοδικού «FourFourTwo» με τους 50 πλουσιότερους ανθρώπους στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε καταλαμβάνει την 44η θέση της σχετικής κατάταξης, αφήνοντας μάλιστα πίσω του σημαντικά ονόματα του διεθνούς ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων και τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το «FourFourTwo», η περιουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη υπολογίζεται σε περίπου 4,5 δισ. ευρώ. Το βρετανικό περιοδικό αναφέρει ότι τα δεδομένα προέρχονται από δημόσια διαθέσιμες οικονομικές πληροφορίες, τις οποίες αξιοποίησε για τη σύνταξη της λίστας.

Η παρουσία του σε τρεις συλλόγους

Το «FourFourTwo» κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενασχόληση του Έλληνα επιχειρηματία με τρεις διαφορετικούς συλλόγους, τον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Ρίο Άβε, επισημαίνοντας τις επιτυχίες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.

Ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, την κατάκτηση του UEFA Conference League από τον Ολυμπιακό το 2024, αλλά και την επιστροφή της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League έπειτα από 23 χρόνια.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είναι, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη κατάταξη, ο μοναδικός Έλληνας επιχειρηματίας που βρίσκεται στη λίστα και μάλιστα στην 44η θέση.

Για την κατάρτιση της λίστας, το περιοδικό έλαβε υπόψη επιχειρηματίες που κατέχουν ποσοστό άνω του 25% ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου ή έχουν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη διοίκηση και την πορεία του.

Στην κορυφή ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων του παγκόσμιου ποδοσφαίρου βρίσκονται, με τεράστια διαφορά, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας, με συνολική περιουσία που υπολογίζεται στα 1,38 τρισ. ευρώ.

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Ακολουθούν η οικογένεια Αλ Τάνι της Παρί Σεν Ζερμέν με 291 δισ. ευρώ, η οικογένεια Αρνό της Παρί FC με 164,5 δισ. ευρώ και η οικογένεια Χαρτόνο της Κόμο με 43,7 δισ. ευρώ.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι βασικοί μέτοχοι της Red Bull, Μαρκ Μάτεσιτς και Τσαλέμ Γιουβίντια, με περιουσία περίπου 38 δισ. ευρώ έκαστος.

Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται ο Ίνταν Όφερ, με συμμετοχές στη Φαμαλικάο και την Ατλέτικο Μαδρίτης, με 28,8 δισ. ευρώ, ο σεΐχης Μανσούρ της Μάντσεστερ Σίτι με 26,5 δισ. ευρώ, ο Ντέιβιντ Τέπερ της Σάρλοτ με 20,7 δισ. ευρώ και ο Αμίν Χ. Νάσερ της Αλ Καντισίγια με 19,6 δισ. ευρώ.

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Η παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στη συγκεκριμένη λίστα καταδεικνύει, σύμφωνα με το «FourFourTwo», το σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στον διεθνή ποδοσφαιρικό χάρτη.

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