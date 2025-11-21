Ο Ματίας Λεσόρ οριστικοποίησε την απόφασή του σχετικά με την αποκατάσταση του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί το τελευταίο διάστημα. Μετά από σειρά συναντήσεων με γιατρούς και ειδικούς, ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού κατέληξε πως η καλύτερη λύση είναι να υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση, αποφεύγοντας έτσι ένα πιο μεγάλο και απαιτητικό χειρουργείο. Ο Λεσόρ επέλεξε τον κορυφαίο Ολλανδό γιατρό Νικ Βαν Ντάικ, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την επέμβαση στο Οπόρτο της Πορτογαλίας.

Το ταξίδι του διεθνούς σέντερ είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025, και σηματοδοτεί το τέλος της συντηρητικής θεραπείας που ακολουθούσε μέχρι τώρα. Η επιλογή της αρθροσκόπησης θεωρείται ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς πρόκειται για μια λιγότερο επεμβατική διαδικασία με συνήθως ταχύτερους χρόνους αποθεραπείας.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, όπως και ο ίδιος ο παίκτης, αισιοδοξούν πως η συγκεκριμένη μέθοδος θα επιτρέψει στον Λεσόρ να επιστρέψει στην ενεργό δράση μέσα στη φετινή σεζόν. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, ο Γάλλος ψηλός θα μπορέσει να ενισχύσει ξανά την ομάδα του σε κρίσιμη καμπή της χρονιάς, προσφέροντας λύσεις στη ρακέτα και σταθερότητα στη φροντ λάιν του «τριφυλλιού».

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Στο Οπόρτο της Πορτογαλίας θα μεταβεί το πρωί του Σαββάτου ο Ματίας Λεσόρ συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του Παναθηναϊκού AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο.

Τη Δευτέρα θα υποβληθεί σε αρθροσκοπική επέμβαση για την αποκατάσταση των χόνδρινων βλαβών της αριστερής ποδοκνημικής από τον διακεκριμένο καθηγητή ορθοπαιδικής, Niek van Dijk, ο οποίος θεωρείται εκ των κορυφαίων ειδικών παγκοσμίως, γι’ αυτό και επιλέχθηκε από τον αθλητή μας».