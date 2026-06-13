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Η Ζόζεφιν μίλησε για τη συναυλία που ετοιμάζει μαζί με τον Νίνο, εκφράζοντας τη χαρά και τον ενθουσιασμό της για μια συνεργασία που, όπως αποκάλυψε, επιθυμούσε εδώ και πολλά χρόνια.

Η τραγουδίστρια παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου, και αναφέρθηκε στην κοινή τους εμφάνιση που έχει προγραμματιστεί για τις 27 Ιουνίου στην Αθήνα.

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Όπως ανέφερε, οι προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με πρόβες και εκπλήξεις για το κοινό. «Έχουμε ξεκινήσει τις πρόβες, έχουμε και διάφορες εκπλήξεις. Εγώ ετοιμάζω τα χορευτικά μου, τα ντυσίματα, όλα αυτά. Μου αρέσει πάντα να παρουσιάζω κάτι όμορφο στο κοινό που με ακολουθεί και με ακούει, και χαίρομαι πολύ γιατί ήθελα πολλά χρόνια να συνεργαστώ με τον Νίνο και τώρα ήρθε η στιγμή», δήλωσε.

Η Ζόζεφιν εξήγησε πως ο θαυμασμός της για τον Νίνο προϋπήρχε της προσωπικής τους σχέσης, καθώς εκτιμά ιδιαίτερα την πορεία και το έργο του στη μουσική. «Μου αρέσει σαν καλλιτέχνης και τον θαυμάζω γενικά, και για τη δισκογραφία του και σαν καλλιτέχνη», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και κάποια μελλοντική μουσική συνεργασία ανάμεσά τους, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν περιορισμοί στις κοινές επαγγελματικές τους κινήσεις. «Δεν αποκλείω το αν θα δείτε και μελλοντική συνεργασία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αυστηρότητα ανάμεσά μας. Είμαστε άνθρωποι πάνω απ’ όλα και κάνουμε ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή. Είμαι πολύ καλά», ανέφερε.