Η Εθνική πόλο ανδρών έγραψε ιστορία στο Βελιγράδι, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην Ιταλία. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου μπήκε στον μικρό τελικό αποφασισμένη να «μασήσει σίδερα» και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους αντιπάλους της.

Το σκοράρισμα άνοιξε ο Γκιουβέτσης, ο οποίος «κεραυνοβόλησε» τον Ντελ Λούνγκο, ενώ ακολούθησαν τα γκολ του Κάκαρη και του Αργυρόπουλου, με την Ελλάδα να παίρνει προβάδισμα 4-1 στο τέλος της πρώτης περιόδου. Η ελληνική άμυνα και η αποτελεσματικότητα στην επίθεση έδειξαν από νωρίς ότι το «θωρηκτό» της Εθνικής ήταν ασταμάτητο.

Στο δεύτερο μέρος, η κυριαρχία της Εθνικής συνεχίστηκε. Ο Καλογερόπουλος σκόραρε με αριστοτεχνικό τρόπο, ενώ ο Παπαναστασίου μετέτρεψε σε γκολ μια δύσκολη φάση υπό πίεση, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +5. Ο τερματοφύλακας Ζερδεβάς ήταν αλάνθαστος, κρατώντας τους Ιταλούς σε απόδοση 0/5 σε παίκτη παραπάνω, ενώ η ασίστ του Παπαναστασίου εκτελέστηκε τέλεια από τον Καλογερόπουλο για το 1-7.

Οι Ιταλοί κατάφεραν να μειώσουν μόνο σε λίγες περιπτώσεις, με τον Κοντέμι να σκοράρει πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου, κλείνοντας το ημίχρονο με 2-7. Στα οκτάλεπτα, η αναλογία ήταν 1-4, 1-3, 2-3, 1-5, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της ελληνικής ομάδας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η νίκη αυτή σηματοδοτεί όχι μόνο το χάλκινο μετάλλιο, αλλά και την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς και της πειθαρχίας της Εθνικής. Οι Έλληνες διεθνείς απέδειξαν ότι η ψυχή, η ομαδικότητα και η αποφασιστικότητα μπορούν να φέρουν μεγάλες επιτυχίες στις διεθνείς διοργανώσεις.