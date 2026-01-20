Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος στη φετινή EuroLeague, προσφέροντας άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση στους φιλάθλους του. Με τον Σάσα Βεζένκοφ να βρίσκεται σε εξαιρετική μέρα, οι Πειραιώτες επικράτησαν εντός έδρας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 100-93, σημειώνοντας νέο τριψήφιο αριθμό πόντων και δείχνοντας πως έχουν βρει τον βηματισμό τους.

Το πρώτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με ισορροπημένες επιθέσεις, με την ομάδα του Τελ Αβίβ να παίρνει προβάδισμα 6 πόντων (11-5, 4′) χάρη σε εύστοχα τρίποντα από τους Κλαρκ και Σόρκιν. Ωστόσο, ο Βεζένκοφ άρχισε να… ζεσταίνεται, πετυχαίνοντας 10 πόντους σε ένα σερί 15-6, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με 15 πόντους για τον ίδιο και το σκορ στο 27-24.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές και με σερί 20-0, κυρίως με πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ, Ντόρσεϊ και τον καυτό Βεζένκοφ, εκτόξευσε τη διαφορά στο +23 (55-32, 19′). Το buzzer-beater τρίποντο του Βούλγαρου φόργουορντ έστειλε το κοινό του ΣΕΦ στο… κόκκινο, φτάνοντας στους 18 πόντους σε μόλις 12 λεπτά συμμετοχής.

Η Μακάμπι προσπάθησε να αντιδράσει στην τρίτη περίοδο, τρέχοντας σερί 18-4 και μειώνοντας τη διαφορά από τους 25 στους 8 πόντους (70-62). Ο Ολυμπιακός όμως απάντησε με σερί 6 πόντων από Χολ και Βεζένκοφ, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +14 (76-62) και επαναφέροντας την τάξη στο παρκέ.

Στην τελευταία περίοδο, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν δύο φορές στους 8 πόντους (80-72 & 87-79), αλλά οι Πειραιώτες διατήρησαν την ψυχραιμία τους και με καθοριστικές λύσεις από Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ ολοκλήρωσαν το ματς με 100-93, υπογραμμίζοντας την κυριαρχία τους και το momentum της ομάδας.

Δεκάλεπτα: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93