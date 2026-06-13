Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο ΣΕΦ για το Game 5 των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος και την παράσταση «έκλεψε» ο Τζέριαν Γκραντ που εμφανίστηκε στην προθέρμανση με φανέλα Κέντρικ Ναν χωρίς δόντι.

Πρόκειται για μια χαρακτηριστική στιγμή από παλαιότερο ντέρμπι της σεζόν 2023-24, κατά το οποίο ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού είχε χάσει κάποια από τα δόντια του, γεγονός που έφερε γούρι, καθώς οι «πράσινοι» έφτασαν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος εκείνη την χρονιά.

Advertisement

Advertisement

Το συγκεκριμένο συμβάν είχε αποτελέσει σήμα κατατεθέν της ομάδας, με τους φίλους του «τριφυλλιού» να θυμούνται τον Ναν να χαμογελάει χωρίς το μπροστινό του δόντι.