Ο άλλοτε θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς, παραδέχτηκε ότι εγκατέλειψε την τηλεόραση και σταμάτησε να εργάζεται ως σχολιαστής, προκειμένου να περνάει χρόνο μαζί με τον αυτιστικό γιο του, τον Έιντεν.

Ο Σκόουλς, μιλώντας στην εκπομπή “Stick to Football”, αποκάλυψε ότι θέλει να αφιερώσει την ζωή του στον γιο του και για αυτόν τον λόγο προσαρμόζει πάντα το πρόγραμμά του γύρω από εκείνον. Μέχρι και την περασμένη σεζόν, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δούλευε κάθε Πέμπτη, καλύπτοντας μεταξύ άλλων τους αγώνες της Γιουνάιτεντ στο Europa League.

Ωστόσο, αυτή ήταν η μέρα που συνήθως περνούσε παρέα με τον γιο του. «Έγινε πολύ ανήσυχος, δάγκωνε, γρατζούναγε, γιατί ένιωθε ότι κάτι δεν ήταν όπως έπρεπε. Το έκανα αυτό για χρόνια, πάντα με την αίσθηση ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να σταματήσω. Όταν προέκυψε η ευκαιρία για το podcast, κατάλαβα ότι αυτή η μορφή δουλειάς ταιριάζει καλύτερα, όχι τόσο σε εμένα, αλλά στον Έιντεν», είπε ο Σκόουλς.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής με την Εθνική Αγγλίας, μεγαλώνει τον 20χρονο γιο του μαζί με την πρώην σύζυγό του. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 2013, ο άλλοτε αγαπημένος για αρκετούς παίκτης της Γιουνάιτεντ ασχολήθηκε με την προπονητική και στην συνέχεια εργάστηκε ως αναλυτής σε βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ό,τι κάνω πλέον είναι προσαρμοσμένο γύρω από εκείνον», δήλωσε ο Σκόουλς και πρόσθεσε τα εξής: «Κάνω δουλειά στο στούντιο, αλλά τα πάντα χτίζονται γύρω από τη δική του μέρα.

«Είχα γρατζουνιές σε όλο μου το σώμα»

Ο Πολ Σκόουλς αποκάλυψε ακόμα ότι την εποχή που ήταν ποδοσφαιριστής, πήγαινε συχνά στις προπονήσεις με σημάδια στο πρόσωπο, καθώς ο γιος του τον γρατζουνούσε ή τον δάγκωνε.

«Σε δάγκωνε στο χέρι ή σε γρατζούναγε από απογοήτευση, επειδή δεν καταλάβαινε τα πράγματα, δεν μπορούσε να σου πει πώς ένιωθε. Δεν είχα ποτέ ανάπαυλα, ακόμα και όταν έπαιζα. Είχα γραντζουνιές σε όλο μου το πρόσωπο και δεν γινόταν να το εξηγήσω σε κανένα, ήταν πολύ δύσκολο εκείνη την εποχή, μοιάζει σαν να ήταν πριν από χρόνια», τόνισε.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής κράτησε μυστική την διάγνωση του γιου του κατά την διάρκεια της καριέρας του στην Γιουνάιτεντ, αποκαλύπτοντας ότι είχε τεθεί εκτός ομάδας από τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον, ενώ προσπαθούσε να διαχειριστεί την κατάσταση.

«Δεν έπαιρνα ποτέ ανάσα, ούτε όταν έπαιζα. Ήταν πολύ δύσκολο», υποστήριξε ο Σκόουλς, ο οποίος ήταν βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας που κατέκτησε το ιστορικό τρεμπλ την σεζόν 1998-1999.

Ο Σκόουλς τόνισε ότι η διάγνωση έγινε αφού ο Έινταν έγινε 2,5 ετών. «Αλλά το καταλαβαίνεις νωρίς ότι κάτι δεν πάει καλά. Μετά πήραμε την διάγνωση, ωστόσο εγώ δεν είχα ξανακούσει κάτι τέτοιο», είπε.

«Θυμάμαι την πρώτη φορά μετά απ’ αυτό, παίζαμε εκτός έδρας με την Ντέρμπι και απλώς δεν ήθελα να βρίσκομαι εκεί. Θυμάμαι ότι ο προπονητής με άφησε εκτός αποστολής την επόμενη εβδομάδα, και τότε δεν είχα πει τίποτα σε κανέναν. Το είπα λίγες εβδομάδες αργότερα, γιατί ήταν πολύ δύσκολο», πρόσθεσε.