Ο Ολυμπιακός υπέστη βαριά ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε τη διαιτησία, χαρακτηρίζοντας ανεξήγητες τόσο την αποβολή όσο και την απόφαση για το πέναλτι.

«Υπήρχε μία στιγμή που μπήκαμε στο ματς και ξαφνικά όλα άλλαξαν, μια αποβολή ανεξήγητη και ένα πέναλτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε μας στέρησε τη διεκδίκηση του ματς, δυστυχώς όλοι θα θυμούνται το αποτέλεσμα.



Ξεκινήσαμε με δύο γκολ δώρα, τους διευκολύναμε, με δικά μας λάθη, μας τιμώρησαν, αλλά μπήκαμε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Από τη στιγμή που μείναμε με δέκα παίκτες δεν υπήρχε γυρισμός στο ματς, όλα τελείωσαν.



Δεν έχει σημασία για το ντέρμπι, έχουμε σίγουρα δύο τραυματίες, δεν είμαστε σίγουροι για τον τρίτο. Θα μαζευτούμε στο Ρέντι και θα εκτιμηθεί η κατάστασή τους»