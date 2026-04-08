Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχει βυθιστεί στο πένθος από το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης (7/4), μετά την απώλεια του σπουδαίου Ρουμάνου προπονητή, Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ, Ράζβαν Λουτσέσκου, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών, ύστερα από δεκαήμερη νοσηλεία στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου, εξαιτίας καρδιακού επεισοδίου.

Μία ημέρα αργότερα, τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης φέρνουν στο φως περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κηδεία του, γνωστοποιώντας πως η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί το Μεγάλο Σάββατο 10 Απριλίου.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, τη Μεγάλη Παρασκευή (10/4) η σορός του Λουτσέσκου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στην Arena Națională για μία ημέρα, δίνοντας την ευκαιρία στον ρουμανικό λαό να αποχαιρετήσει έναν από τους σημαντικότερους προπονητές της χώρας.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου, ενώ η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Μπέλου, όπου αναπαύονται και άλλες σημαντικές προσωπικότητες της Ρουμανίας.

Η ταφή θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, παρουσία μόνο συγγενών και κοντινών προσώπων. Όπως μεταδίδουν τα ρουμανικά ΜΜΕ, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε επιλέξει τον τόπο της τελευταίας του κατοικίας εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Ενός λεπτού σιγή σε όλα τα παιχνίδια της UEFA για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Η UEFA αποφάσισε ότι πριν από τους αγώνες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της Τετάρτης και της Πέμπτης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Λουτσέσκου, όπως μεταδίδουν με ρουμάνικα μίντια.

Με αυτόν τον τρόπο, η UEFA θέλησε να τιμήσει την μνήμη του θρυλικού προπονητή στα ματς του Champions League, του Europa League και του Conference League, με την αναμέτρηση της Ράγιο Βαγιεκάνο με την ΑΕΚ, να μην αποτελεί εξαίρεση.

Την ίδια στιγμή, οι επικεφαλής της UEFA και της FIFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και Τζιάνι Ινφαντίνο, έστειλαν συγκινητικά μηνύματα, μετά τον θάνατο του θρυλικού προπονητή.

Advertisement

«Είναι μια πολύ θλιβερή μέρα για το ποδόσφαιρο, καθώς αποχαιρετούμε έναν θρύλο του αθλήματός μας. Ο Μίρτσεα Λουτσέσκου ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με τον οποίο είχα την τιμή να περάσω χρόνο σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια», τόνισε ο Ινφαντίνο.

«Το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ποδόσφαιρο έχασαν μια εξαιρετική προσωπικότητα, της οποίας η επιρροή, το κύρος και η κληρονομιά θα διαρκέσουν για γενιές. Ο Μίρτσεα Λουτσέσκου ήταν ένας από τους σπάνιους οραματιστές του παιχνιδιού, ένας άνθρωπος με σπάνια ποδοσφαιρική ευφυΐα, αξιοπρέπεια και πάθος, του οποίου η συνεισφορά στο άθλημα δύσκολα περιγράφεται με λόγια», ανέφερε ο Τσέφεριν.

Advertisement