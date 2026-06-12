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Η FIFA ανακοίνωσε επίσημη προσέλευση 44.985 θεατών στον αγώνα της Πέμπτης 11 ιουνίου για το Παγκόσμιο Κύπελλο μεταξύ της Νότιας Κορέας και της Τσεχίας στο Γουαδαλαχάρα. Ωστόσο, οι -εμφανώς- αρκετές άδειες θέσεις στις κερκίδες επανέφεραν στο προσκήνιο τις ανησυχίες σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων και τη ζήτηση για τη διοργάνωση των 48 ομάδων.

Ενώ περισσότεροι από 80.000 θεατές κατέκλυσαν το στάδιο Αζτέκα για τον εναρκτήριο αγώνα μεταξύ των συνδιοργανωτών Μεξικού και Νότιας Αφρικής, η εικόνα κενών καθισμάτων στο στάδιο του Γουαδαλαχάρα -μια πόλη με βαθιά ποδοσφαιρική παράδοση-, έχει ενισχύσει την κριτική απέναντι στη FIFA για τη στρατηγική της στο εμπορικό κομμάτι του πρώτου Μουντιάλ με 48 ομάδες.

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Ορισμένοι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο γήπεδο απέδωσαν τις άδειες θέσεις στις υψηλές τιμές των εισιτηρίων, ασκώντας έντονη κριτική στη FIFA για το μοντέλο τιμολόγησης που εφαρμόζει.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, υπερασπίστηκε την Τετάρτη τις τιμές των εισιτηρίων, απαντώντας στην κριτική φιλάθλων που υποστηρίζουν ότι το κόστος παρακολούθησης αγώνων έχει γίνει απαγορευτικό. Όπως ανέφερε, οι τιμές των εισιτηρίων είναι αντίστοιχες με άλλες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Η FIFA έχει διαθέσει περισσότερα από 6 εκατομμύρια εισιτήρια για το τουρνουά και έχει προηγουμένως υπογραμμίσει το έντονο ενδιαφέρον από ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο, με τον Ινφαντίνο να δηλώνει ότι η ζήτηση έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες «κατά δέκα φορές ή και περισσότερο».

Παρά τα στοιχεία αυτά, οργανώσεις όπως η Football Supporters Europe (FSE) είχαν προειδοποιήσει ότι οι «υπερβολικές» τιμές θα αποκλείσουν τους απλούς φιλάθλους. Σύμφωνα με την FSE, οι τιμές των εισιτηρίων για το συγκεκριμένο Μουντιάλ έχουν αυξηθεί πενταπλάσια σε σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Νότια Κορέα επικράτησε της Τσεχίας με 2-1 σε αγώνα για τον Όμιλο Α.

Με πληροφορίες από Reuters