Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Εκατοντάδες εισιτήρια παραμένουν διαθέσιμα για την πρεμιέρα της Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Κροατία την επόμενη Τετάρτη, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει νέα αμηχανία στη FIFA.

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων της διοργάνωσης, με οργανώσεις φιλάθλων να υποστηρίζουν ότι οι υπέρογκες χρεώσεις έχουν αποκλείσει τους απλούς οπαδούς.

Advertisement

Advertisement

Η FIFA έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί την πολιτική της, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή» ζήτηση με 500 εκατομμύρια αιτήματα κρατήσεων. Ωστόσο, αναγκάστηκε να μειώσει ορισμένες τιμές, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει περισσότερους φιλάθλους στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Παράλληλα, η βραδιά έναρξης του τουρνουά στιγματίστηκε από μεγάλα τμήματα άδειων κερκίδων στον αγώνα της Νότιας Κορέας με την Τσεχία στη Γκουανταλαχάρα, και εκτιμάται ότι παρόμοια εικόνα ενδέχεται να παρουσιαστεί και σε άλλες αναμετρήσεις.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο αγώνας της Αγγλίας με την Κροατία στο Tέξας την επόμενη εβδομάδα, καθώς εκατοντάδες εισιτήρια εξακολουθούν να διατίθενται τόσο στις επίσημες όσο και στις ανεπίσημες πλατφόρμες μεταπώλησης.

Η χαμηλότερη τιμή εισιτηρίου ανέρχεται στα 867 δολάρια (750 ευρώ), ενώ τα ακριβότερα πακέτα φτάνουν τα 9.225 δολάρια (7.980 ευρώ), περιλαμβάνοντας γεύμα και πρόσβαση σε αίθουσα VIP φιλοξενίας.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην εθνική Αγγλίας. Για τον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με την Παραγουάη υπήρχαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, περίπου 4.400 διαθέσιμα εισιτήρια λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα, ενώ η φθηνότερη θέση κόστιζε πάνω από 1.000 ευρώ. Παράλληλα, η οικονομική επιβάρυνση δεν σταματά στην αγορά του εισιτηρίου. Οι φίλαθλοι καλούνται να καλύψουν αεροπορικά εισιτήρια, μετακινήσεις σε τρεις διαφορετικές χώρες, διαμονή και καθημερινά έξοδα σε ορισμένες από τις ακριβότερες πόλεις της Βόρειας Αμερικής. Για έναν Ευρωπαίο ή Νοτιοαμερικανό φίλαθλο, το συνολικό κόστος μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τις αρκετές χιλιάδες ευρώ.