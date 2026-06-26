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Με αυτό το αποτέλεσμα η Αυστραλία κατέλαβε τη δεύτερη θέση του ομίλου, συγκεντρώνοντας συνολικά τέσσερις βαθμούς κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Η Παραγουάη τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου με τέσσερις βαθμούς και αναμένει πλέον την τελική κατάταξη για να διαπιστώσει αν προκρίνεται.

Οι Αυστραλοί διαχειρίστηκαν το παιχνίδι με πειθαρχία και ρεαλισμό, αποφεύγοντας τα ρίσκα για να διατηρήσουν το μηδέν στην άμυνα.

Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, η Αυστραλία θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του έβδομου ομίλου που περιλαμβάνει το Βέλγιο, το Ιράν, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία.

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Η μπίλια κάθισε στην Αυστραλία. Στο κρίσιμο παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής του 4ου ομίλου, Παραγουάη και Αυστραλία έμειναν στο 0-0 στην Καλιφόρνια, σε ένα ματς περισσότερο έντασης και σκοπιμότητας παρά θεάματος. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για τα «καγκουρό», που έφτασαν τους 4 βαθμούς και πήραν τη δεύτερη θέση του ομίλου στη διαφορά τερμάτων, αφήνοντας την Παραγουάη επίσης στους 4, αλλά στην τρίτη θέση.

Για την Αυστραλία ήταν μία πρόκριση με καθαρό ρεαλισμό. Μετά τη νίκη της πρεμιέρας επί της Τουρκίας και την ήττα από τις ΗΠΑ, ήξερε ότι απέναντι στην Παραγουάη χρειαζόταν πρώτα απ’ όλα να μη χάσει. Το έκανε. Δεν εντυπωσίασε, δεν πήρε μεγάλα ρίσκα, αλλά διαχειρίστηκε το παιχνίδι με πειθαρχία και κράτησε το μηδέν που της έδινε το εισιτήριο.

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Η Παραγουάη, από την άλλη, είχε τη δική της ευκαιρία να τελειώσει την υπόθεση πρόκριση χωρίς άγχος. Δεν τα κατάφερε. Μετά την ήττα από τις ΗΠΑ και τη νίκη επί της Τουρκίας, μπήκε στο τελευταίο ματς με την ανάγκη να κυνηγήσει κάτι περισσότερο. Το 0-0 την αφήνει σε αναμονή, καθώς πλέον θα πρέπει να δει αν οι 4 βαθμοί αρκούν για να τη βάλουν στους καλύτερους τρίτους της διοργάνωσης.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Αυστραλία μπήκε πιο δυνατά και απείλησε νωρίς με τον Ίρβιν, όμως ο Χιλ αντέδρασε σωστά. Το πρώτο ημίχρονο είχε ένταση, δυνατές μονομαχίες και λίγες καθαρές φάσεις. Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή με τον Μέτκαλφ, που μάτωσε στο πρόσωπο έπειτα από κλωτσιά του Κούμπας, σε μία φάση που έδειξε και το νεύρο του αγώνα.

Οι Αυστραλοί συνέχισαν να έχουν τις πιο επικίνδυνες στιγμές. Ο Χιλ μπλόκαρε σουτ του Μπος στο 36’, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους είπε ξανά «όχι», αυτή τη φορά σε φαλτσαριστό σουτ του Βολπάτο. Η Παραγουάη άργησε να πατήσει πραγματικά στην αντίπαλη περιοχή και η πρώτη τελική της στον στόχο ήρθε στο 50ό λεπτό με τον Μαουρίσιο.

Στο δεύτερο μέρος, το ματς δεν άνοιξε ποτέ όσο θα ήθελαν οι Παραγουανοί. Η Αυστραλία προστάτεψε το αποτέλεσμα, η Παραγουάη δεν βρήκε τη μεγάλη φάση και το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος. Ένα αποτέλεσμα χωρίς λάμψη, αλλά με τεράστια αξία για την Αυστραλία, που τώρα θα αντιμετωπίσει στους «32» τον δεύτερο του 7ου ομίλου, όπου βρίσκονται Αίγυπτος, Ιράν, Βέλγιο και Νέα Ζηλανδία.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Οι συνθέσεις

Παραγουάη: Χιλ, Βελάσκες, Αλντερέτε (84’ Κανάλε), Κάσερες, Γκόμες, Μαϊντάνα (46’ Μαουρίτσιο), Γκόμες (90’+2’ Μπομπαντίγια), Κούμπας, Γκαλάρθα (90’+2’ Αλόνσο), Ενσίσο, Αβάλος (67’ Μπάριος).

Αυστραλία: Μπιτς, Σιρκάτι, Μπος, Μπέχιτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ, Ονίλ, Ίρβιν (84’ Οκόν-Ένγκλστερ), Ιρανκούντα (84’ Γένγκι), Βολπάτο (58’ Χρούστιτς).