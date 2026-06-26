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Παρά τη νίκη, η τουρκική ομάδα τερμάτισε στην τέταρτη θέση του ομίλου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Αρντά Γκιουλέρ σημείωσε ένα τέρμα για την Τουρκία, αναδεικνυόμενος στον νεαρότερο σκόρερ της χώρας σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι ΗΠΑ, παρά την ήττα, κατέλαβαν την πρώτη θέση στον όμιλο και προκρίθηκαν στη φάση των «32», όπου θα αντιμετωπίσουν τη Βοσνία.

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Η Τουρκία έκλεισε με ψηλά το κεφάλι την παρουσία της στο Μουντιάλ 2026, νικώντας τις ΗΠΑ με 3-2 σε ένα θεαματικό παιχνίδι που κρίθηκε στις καθυστερήσεις. Το γκολ του Αϊχάν στο 98’ χάρισε στους Τούρκους ένα φινάλε αξιοπρέπειας, όχι όμως και πρόκριση, καθώς η ομάδα του Βιντσέντζο Μοντέλα τερμάτισε τέταρτη στον 4ο όμιλο και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση. Αντίθετα, η Αμερική, παρά την ήττα, κράτησε την πρώτη θέση και πέρασε στους «32», όπου θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία.

Το ματς άρχισε ιδανικά για τους οικοδεσπότες. Οι ΗΠΑ μπήκαν δυνατά, πίεσαν από τα πρώτα λεπτά και στο 3’ άνοιξαν το σκορ με τον Τράστι, ο οποίος βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι ύστερα από κόρνερ και πλάσαρε για το 0-1. Η απάντηση της Τουρκίας ήταν άμεση. Στο 10’, ο Γιλμάζ έδωσε στον Αρντά Γκιουλέρ και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 1-1. Μάλιστα, ο Γκιουλέρ έγινε ο νεαρότερος σκόρερ της Τουρκίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Η ομάδα του Μοντέλα πήρε αυτοπεποίθηση και στο 31’ γύρισε το παιχνίδι. Ο Γκιουλέρ έπαιξε κάθετα, ο Ελμαλί γύρισε από αριστερά και ο Κοκτσού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Οι ΗΠΑ είχαν νωρίτερα δει γκολ του ΜακΚένζι να ακυρώνεται για οφσάιντ, ενώ στο 45’ ο ΜακΚένι απείλησε με μακρινό σουτ.

Στο δεύτερο μέρος, οι Αμερικανοί αντέδρασαν. Στο 49’, έπειτα από φάση που η τουρκική άμυνα δεν καθάρισε σωστά, ο Μπερχάλτερ έπιασε δυνατό δεξί σουτ από το ύψος της περιοχής και έκανε το 2-2. Η είσοδος του Πούλισικ έδωσε άλλη πνοή στις ΗΠΑ, με τον άσο της Μίλαν να έχει και δοκάρι, χάνοντας την ευκαιρία να ολοκληρώσει την ανατροπή.

Και ενώ όλα έδειχναν ισοπαλία, η Τουρκία βρήκε την τελευταία λέξη. Στο 98’, ο Αϊχάν κινήθηκε σωστά στην περιοχή και από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 3-2, δίνοντας στους Τούρκους μια νίκη γοήτρου. Για τις ΗΠΑ, πάντως, η ήττα δεν άλλαξε την ουσία: η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο τερμάτισε πρώτη στον όμιλο και συνεχίζει στη φάση των «32».

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Οι συνθέσεις

Τουρκία: Τσακίρ, Τσελίκ —84’ Σογιουντσού—, Ελμαλί, Μπαρντάκσι, Καμπάκ, Εζτσάν, Κοκτσού, Γκιουλέρ, Γιλντίζ —84’ Ουζούν—, Γιλμάζ, Αϊντίν.

ΗΠΑ: Τέρνερ, Τράστι, Ρόμπινσον, ΜακΚένζι, Σκάλι —77’ Φρίμαν—, Ρέινα —76’ Ντεστ—, ΜακΚένι, Μπερχάλτερ, Πέπι, Άρονσον —77’ Ζεντετζάς—, Γουέα —58’ Πούλισικ.

Ο 4ος όμιλος

Οι ΗΠΑ είχαν νικήσει 4-1 την Παραγουάη και 2-0 την Αυστραλία, αποτελέσματα που τους έδωσαν την άνεση να παραμείνουν στην κορυφή παρά την ήττα από την Τουρκία. Η Τουρκία, αντίθετα, πλήρωσε ακριβά τις ήττες από Αυστραλία και Παραγουάη και έφυγε από το Μουντιάλ με μοναδική της παρηγοριά αυτό το εντυπωσιακό 3-2 απέναντι στους οικοδεσπότες.