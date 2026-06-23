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Η Αλγερία έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 απέναντι στην Ιορδανία και με τη νίκη 2-1 έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ 2026.

Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Ρασντάν στο 36ο λεπτό, η ομάδα του Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς κυριάρχησε μετά την ανάπαυλα και «χτύπησε» δύο φορές από στατικές φάσεις για να φτάσει στην ανατροπή. Το τρίποντο φέρνει τους Αλγερινούς μπροστά σε έναν «τελικό» απέναντι στην Αυστρία, ενώ παράλληλα χάρισε την κορυφή του 10ου ομίλου στην Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι.

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Η Ιορδανία απείλησε πρώτη, με τον Ρασντάν να στέλνει την μπάλα άουτ με κεφαλιά μόλις στο 1ο λεπτό. Η Αλγερία ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της και δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες με τον Μαχρέζ στο 20′ και στο 33′, όμως ο αρχηγός της δεν κατάφερε να νικήσει τον Αμπντουλάιλα.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι Ιορδανοί πήραν προβάδισμα στο 36′. Έπειτα από φάση διαρκείας, ο Ρασντάν έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή και με δυνατό σουτ έγραψε το 1-0.

Οι αλλαγές του Πέτκοβιτς στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έδωσαν νέα πνοή στην Αλγερία, η οποία αύξησε την πίεσή της. Η ισοφάριση ήρθε στο 69′, όταν ο Μαχρέζ εκτέλεσε κόρνερ και ο Μπενμπουαλί, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά για το 1-1.

Η πίεση των Αφρικανών συνεχίστηκε και απέδωσε καρπούς στο 82ο λεπτό. Σε ακόμη μία εκτέλεση κόρνερ, η άμυνα της Ιορδανίας αδράνησε και ο Γκουιρί από κοντά ολοκλήρωσε την ανατροπή, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1 υπέρ της Αλγερίας.