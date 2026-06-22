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Ο Νίκο Σλότερμπεκ τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Γερμανίας με την Ακτή Ελεφαντοστού και θα χάσει το υπόλοιπο Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ τελείωσε για τον Γερμανό κεντρικό αμυντικό Νίκο Σλότερμπεκ, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες μετά τον τραυματισμό στον αστράγαλο στη νίκη με 2-1 επί της Ακτής Ελεφαντοστού.

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Ο Σλότερμπεκ, βασικός στόπερ στο σχεδιασμό του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, τραυματίστηκε νωρίς στον αγώνα και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο από τον Αντόνιο Ρούντιγκερ. Μια υπερηχογραφική εξέταση την Κυριακή αποκάλυψε ότι ο παίκτης είχε υποστεί ρήξη συνδέσμου στον αριστερό αστράγαλό του.

«Ο Σλότερμπεκ υπέστη τραυματισμό στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στον αριστερό αστράγαλό του… και θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Ο αμυντικός της δευτεραθλήτριας Γερμανίας, Μπορούσια Ντόρτμουντ, θα παραμείνει, προς το παρόν, με την ομάδα στις ΗΠΑ», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

Ο Νάγκελσμαν δεν μπορεί πλέον να καλέσει παίκτη για να τον αντικαταστήσει, καθώς το τουρνουά έχει ήδη ξεκινήσει. «Ο Σλότι θα μας λείψει πολύ στο γήπεδο ως εξαιρετικός αμυντικός, ειδικά το εξαιρετικό του παιχνίδι», είπε ο Νάγκελσμαν. «Θα μπορούσε να ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλό του. Χθες, προσπαθήσαμε όλοι να του φτιάξουμε τη διάθεση – ευτυχώς, είναι ένας πολύ θετικός χαρακτήρας που ήδη κοιτάζει ξανά μπροστά».