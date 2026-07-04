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Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, χάρη στο γκολ του Ασούρ για τους Αιγυπτίους και το αυτογκόλ του Χάνι για την Αυστραλία.

Οι Αιγύπτιοι επέδειξαν ψυχραιμία στη διαδικασία των πέναλτι, ευστοχώντας σε τέσσερις εκτελέσεις έναντι δύο των Αυστραλών, οι οποίοι έχασαν δύο από τις δικές τους προσπάθειες.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ιστορική υπέρβαση για την ομάδα της Αιγύπτου, η οποία απέδειξε ότι διαθέτει αξιόλογο αγωνιστικό σύνολο πέρα από την ατομική ποιότητα των παικτών της.

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Η Αίγυπτος ζει μία από τις μεγαλύτερες στιγμές της ποδοσφαιρικής ιστορίας της. Στο Ντάλας, σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση, νεύρα, χαμένες ευκαιρίες και τελικά τη σκληρή δοκιμασία των πέναλτι, οι «Φαραώ» νίκησαν την Αυστραλία με 4-2 στη διαδικασία από την άσπρη βούλα, μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση, και προκρίθηκαν για πρώτη φορά στους «16» του Μουντιάλ.

Η Αυστραλία μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 5ο λεπτό είχε δοκάρι με τον Βολπάτο, δείχνοντας ότι ήθελε να επιβάλει ρυθμό και να πιέσει ψηλά. Όμως η Αίγυπτος ισορρόπησε γρήγορα, βρήκε χώρους και στο 13’ άνοιξε το σκορ. Ο Μαρμούς έδωσε στον Χάφεζ, εκείνος έβγαλε εξαιρετική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Ασούρ με δυνατή κεφαλιά έκανε το 0-1.

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Το γκολ αυτό είχε και ιστορική διάσταση, καθώς η Αίγυπτος έφτασε τα έξι γκολ στο φετινό Μουντιάλ, ξεπερνώντας τη συνολική επιθετική συγκομιδή των τριών προηγούμενων συμμετοχών της στη διοργάνωση.

Ο Σαλάχ δεν χρειάστηκε να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε κάθε φάση· αρκούσε πολλές φορές η παρουσία του για να τραβάει αντιπάλους και να ανοίγει διαδρόμους για τους συμπαίκτες του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως, η Αυστραλία ανέβασε την πίεση και βρήκε την ισοφάριση στο 55’. Από εκτέλεση φάουλ του Ο’Νιλ, ο Χάνι έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, γράφοντας το 1-1. Ήταν το 13ο αυτογκόλ του φετινού Μουντιάλ, αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Από εκεί και πέρα το παιχνίδι έγινε πιο κλειστό. Οι δύο ομάδες πρόσεξαν τα μετόπισθεν, οι Αυστραλοί είχαν δυνάμεις αλλά δυσκολεύονταν να βρουν καθαρές ευκαιρίες, ενώ η Αίγυπτος έψαχνε τη στιγμή της στην κόντρα. Στις καθυστερήσεις, ο Μπιτς κράτησε όρθια την Αυστραλία με μεγάλη επέμβαση σε προσπάθεια του Ραμπιά και έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα ημίωρο η Αίγυπτος έδειξε ξανά περισσότερη διάθεση να ψάξει το γκολ. Στο 93’ ο Σαλάχ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Η άμυνα της Αυστραλίας άντεξε, όμως η επιλογή του Πόποβιτς να περάσει στο 118’ τον έμπειρο Ράιαν ειδικά για τα πέναλτι δεν δικαιώθηκε.

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Στη «ρώσικη ρουλέτα», οι Αιγύπτιοι ήταν απόλυτα ψύχραιμοι. Σάμπερ, Ραμπιά, Σαλάχ και Αμπντελμαγκουΐντ ευστόχησαν, ενώ για την Αυστραλία ο Σούταρ αστόχησε και ο Χέρινγκτον επίσης δεν βρήκε δίχτυα. Το τελικό 4-2 στα πέναλτι έστειλε την Αίγυπτο στους «16» και άφησε τους Socceroos με την πίκρα μιας μεγάλης χαμένης ευκαιρίας.

Για την Αίγυπτο, αυτή η πρόκριση δεν είναι απλώς ένα αποτέλεσμα. Είναι ιστορική υπέρβαση. Μία ομάδα που μπήκε στο Μουντιάλ με το βάρος των προσδοκιών γύρω από τον Σαλάχ, αλλά τελικά απέδειξε ότι δεν είναι μόνο ο Σαλάχ. Είναι σύνολο, χαρακτήρας, αντοχή και ψυχραιμία. Και σε τέτοιες βραδιές, αυτά μετράνε όσο και το μεγάλο όνομα.

Η σειρά των πέναλτι

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Σούταρ: άουτ Σάμπερ: 0-1 Ιρβάιν: 1-1 Ραμπιά: 1-2 Μέιμπιλ: 2-2 Σαλάχ: 2-3 Χέρινγκτον: άστοχο πέναλτι Αμπντελμαγκουΐντ: 2-4

Οι συνθέσεις

Αυστραλία – Τόνι Πόποβιτς: Μπιτς (119’ Ράιαν), Τσιρκάτι, Μπος (46’ Τρέουϊν), Μπεχίτς, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μέτκαλφ (91’ Μέιμπιλ), Ο’Νιλ (91’ Όκον), Ιρβάιν, Ιρανκούντα (74’ Μοχάμεντ Τουρέ), Βολπάτο (74’ Χρούστιτς).

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Αίγυπτος – Χοσάμ Χασάν: Σουμπίρ, Γιασέρ Ιμπραΐμ, Χάνι, Ραμπιά, Χάφεζ (80’ Τρεζεγκέ), Ασούρ, Ζίκο (67’ Χαϊσέμ Χασάν), Φάτι (67’ Αμπντελμαγκουΐντ), Άτια (120+1’ Σάμπερ), Σαλάχ, Μαρμούς (106’ Αμπντελκαρίμ).