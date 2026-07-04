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Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Τζον Άριας στο 14ο λεπτό μετά από ασίστ του Λουίς Σουάρες.

Η Κολομβία κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, καταγράφοντας συνολικά 20 τελικές προσπάθειες έναντι 8 της αντίπαλης ομάδας.

Η Γκάνα δεν κατάφερε να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του Βάργκας σε κανένα σημείο του αγώνα.

Η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Ελβετία την Τρίτη 7 Ιουλίου στο Βανκούβερ για τη φάση των προημιτελικών.

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Η Κολομβία συνεχίζει να ονειρεύεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Οι «καφετέρος» του Νέστορ Λορένσο επικράτησαν δίκαια με 1-0 της Γκάνας στη φάση των 32 και πήραν το εισιτήριο για τους «16», επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή εικόνα που είχαν ήδη δείξει στη φάση των ομίλων.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε μόλις στο 14ο λεπτό από τον Τζον Άριας, σε μία φάση που ξεκίνησε από εξαιρετική ενέργεια του Λουίς Σουάρες από τη δεξιά πλευρά.

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Η Κολομβία είχε τον έλεγχο

Η Γκάνα μπήκε στο παιχνίδι με μία προειδοποιητική απειλή πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με σουτ του Πάρτεϊ έξω από την περιοχή. Από εκεί και πέρα όμως, η Κολομβία πήρε τον έλεγχο.

υκλοφόρησε καλύτερα την μπάλα, πίεσε σωστά και βρήκε γρήγορα το γκολ που της έδωσε ψυχολογία και πλεονέκτημα. Στο 14′, ο Σουάρες γύρισε τη μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής και ο αμαρκάριστος Άριας με δεξί πλασέ νίκησε τον Ζίγκι για το 1-0.

Η υπεροχή της Κολομβίας αποτυπώθηκε και στους αριθμούς. Οι Νοτιοαμερικανοί ολοκλήρωσαν το ματς με 20 τελικές έναντι 8 της Γκάνας και, ακόμη πιο χαρακτηριστικά, με 8 τελικές στην εστία, την ώρα που οι Αφρικανοί δεν βρήκαν ούτε μία φορά στόχο. Ο Ζίγκι κράτησε όρθια τη Γκάνα σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η Κολομβία είχε ευκαιρίες για να τελειώσει νωρίτερα την υπόθεση πρόκριση.

Το δεύτερο γκολ δεν ήρθε, αλλά δεν κόστισε

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Κολομβία συνέχισε να είναι πιο απειλητική. Ο Πουέρτα υποχρέωσε τον Ζίγκι σε δύσκολη απόκρουση στο 55′, ο Λουίς Ντίας σκόραρε λίγο αργότερα αλλά το γκολ ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ, ενώ ο Κόρδομπα και ο Σάντσες έχασαν επίσης σημαντικές ευκαιρίες. Η Γκάνα προσπάθησε να μείνει μέσα στο παιχνίδι, αλλά δεν είχε καθαρή δημιουργία και ουσιαστική απειλή προς την εστία του Βάργκας.

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Το τελικό σφύριγμα βρήκε την Κολομβία να πανηγυρίζει μία απόλυτα δίκαιη πρόκριση. Στους «16» θα αντιμετωπίσει την Ελβετία, σε αναμέτρηση που θα γίνει την Τρίτη 7 Ιουλίου στο Βανκούβερ, με φόντο ένα εισιτήριο για τα προημιτελικά.

Οι συνθέσεις

ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Βάργκας, Μουνιός, Σάντσες, Λουκουμί, Μοχίκα, Άριας, Λέρμα, Πουέρτα, Χάμες Ροντρίγκες, Κόρδομπα, Λουίς Ντίας. Αλλαγές: Κόρδομπα 8′ Σουάρες, Χάμες Ροντρίγκες 46′ Ρίος, Άριας 73′ Κιντέρο, Λουίς Ντίας 90′ Καμπάζ.

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ΓΚΑΝΑ: Ζίγκι, Σενάγια, Λουκάσεν, Οπόκου, Μενσά, Πάρτεϊ, Ινιάκι Γουίλιαμς, Γιρένκι, Σίμπο, Σεμένιο, Τζόρνταν Αγιού. Αλλαγές: Σενάγια 13′ Σεϊντού, Ινιάκι Γουίλιαμς 62′ Φατάου, Σίμπο 62′ Οβούζου, Γιρένκι 79′ Άντου, Τζόρνταν Αγιού 79′ Νουάμα.