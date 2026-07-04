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Στα σημαντικότερα παιχνίδια περιλαμβάνονται οι αναμετρήσεις Πορτογαλία-Ισπανία, Μεξικό-Αγγλία, Βραζιλία-Νορβηγία, καθώς και η προσπάθεια της Αργεντινής απέναντι στην Αίγυπτο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τους αγώνες Καναδάς-Μαρόκο, Παραγουάη-Γαλλία, ΗΠΑ-Βέλγιο και Ελβετία-Κολομβία, που θα κρίνουν τις ομάδες για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι νικητές αυτών των ζευγαριών θα διασταυρωθούν στα προημιτελικά, ακολουθώντας τον δρόμο για τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

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Το παζλ της φάσης των «16» του Μουντιάλ 2026 συμπληρώθηκε και πλέον το Παγκόσμιο Κύπελλο μπαίνει στο πιο σκληρό, πιο θεαματικό και πιο αδυσώπητο κομμάτι του. Από εδώ και πέρα δεν υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις, δεν υπάρχουν δεύτερες ευκαιρίες.

Ένα λάθος, ένα χαμένο πέναλτι, μία στιγμή έμπνευσης ή αδράνειας, μπορεί να στείλει μία ομάδα στο σπίτι της και μία άλλη πιο κοντά στο όνειρο.

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Η Αργεντινή και η Κολομβία ήταν οι δύο τελευταίες ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκριση, κλείνοντας την οκτάδα των αγώνων που οδηγούν στα προημιτελικά.

Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές Αργεντινοί συνεχίζουν την προσπάθεια υπεράσπισης του στέμματός τους απέναντι στην Αίγυπτο, ενώ η Κολομβία θα βρει μπροστά της την πάντα επικίνδυνη και πειθαρχημένη Ελβετία.

Το μεγάλο ντέρμπι της φάσης, όμως, έχει καθαρά ιβηρική υπογραφή: Πορτογαλία – Ισπανία. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ημιτελικός ή και τελικός. Δύο σχολές ποδοσφαίρου με τεχνική, ποιότητα, εγωισμό και ιστορία, σε μία σύγκρουση που αναμένεται να καθηλώσει.

Στα πολύ δυνατά παιχνίδια της φάσης συγκαταλέγονται και το Μεξικό – Αγγλία, με τους οικοδεσπότες να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας και τους Άγγλους να αναζητούν επιτέλους τη μεγάλη υπέρβαση, αλλά και το Βραζιλία – Νορβηγία, όπου η παραδοσιακή δύναμη της Σελεσάο θα συναντήσει μία ευρωπαϊκή ομάδα που έχει αποδείξει ότι δεν βρίσκεται τυχαία εδώ.

Η αυλαία ανοίγει με το Καναδάς – Μαρόκο στο Χιούστον, ενώ ακολουθεί το Παραγουάη – Γαλλία στη Φιλαδέλφεια.

Οι Γάλλοι μπαίνουν ως φαβορί, όμως η Παραγουάη έχει ήδη δείξει χαρακτήρα και αντοχές.

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Στη συνέχεια, το βλέμμα στρέφεται στη Νέα Υόρκη για το Βραζιλία – Νορβηγία, στην Πόλη του Μεξικού για το Μεξικό – Αγγλία, στο Ντάλας για το Πορτογαλία – Ισπανία, στο Σιάτλ για το ΗΠΑ – Βέλγιο, στην Ατλάντα για το Αργεντινή – Αίγυπτος και στο Βανκούβερ για το Ελβετία – Κολομβία.

Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό δείχνουν ότι μπορεί να προκύψουν τεράστιες μονομαχίες στα προημιτελικά και στα ημιτελικά.

Ο νικητής του Παραγουάη – Γαλλία θα παίξει με τον νικητή του Καναδάς – Μαρόκο.

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Ο νικητής του Πορτογαλία – Ισπανία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ΗΠΑ – Βέλγιο.

Από την άλλη πλευρά του ταμπλό, ο νικητής του Βραζιλία – Νορβηγία θα βρει μπροστά του τον νικητή του Μεξικό – Αγγλία, ενώ ο νικητής του Αργεντινή – Αίγυπτος θα παίξει με τον νικητή του Ελβετία – Κολομβία.

Ο δρόμος για τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη είναι πλέον χαραγμένος. Και το Μουντιάλ 2026, που ήδη έχει προσφέρει εκπλήξεις, αποκλεισμούς, παρατάσεις και συγκινήσεις, ετοιμάζεται να μπει στο σημείο όπου γράφονται οι πραγματικοί μύθοι.

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Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Σάββατο 4 Ιουλίου 20:00, Χιούστον: Καναδάς – Μαρόκο

Κυριακή 5 Ιουλίου 00:00, Φιλαδέλφεια: Παραγουάη – Γαλλία 23:00, Νέα Υόρκη: Βραζιλία – Νορβηγία

Δευτέρα 6 Ιουλίου 03:00, Πόλη του Μεξικού: Μεξικό – Αγγλία 22:00, Ντάλας: Πορτογαλία – Ισπανία

Τρίτη 7 Ιουλίου 03:00, Σιάτλ: ΗΠΑ – Βέλγιο 19:00, Ατλάντα: Αργεντινή – Αίγυπτος 23:00, Βανκούβερ: Ελβετία – Κολομβία

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