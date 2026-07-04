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Ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε το σκορ στο 29ο λεπτό, αλλά το Πράσινο Ακρωτήρι ισοφάρισε με τον Ντερόι Ντουάρτε στο 59ο λεπτό.

Στην παράταση, ο Λισάντρο Μαρτίνες έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Αργεντινή, όμως ο Ζοβάνε Καμπράλ ισοφάρισε προσωρινά για τους αντιπάλους.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Κρίστιαν Ρομέρο στο 111ο λεπτό, χαρίζοντας τη δύσκολη πρόκριση στην παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στην επόμενη φάση της διοργάνωσης την Τρίτη 7 Ιουλίου.

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Η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι συνεχίζει την υπεράσπιση του τίτλου της στο Μουντιάλ 2026, αλλά χρειάστηκε να περάσει από ένα πραγματικό θρίλερ στο Μαϊάμι. Το Πράσινο Ακρωτήρι, η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, κοίταξε στα μάτια την παγκόσμια πρωταθλήτρια, την έστειλε στην παράταση και τελικά λύγισε με 3-2, σε ένα ματς που θα μείνει ως μία από τις πιο συγκινητικές ιστορίες της φάσης των «32».

Οι «Μπλε Καρχαρίες» δάγκωσαν πρώτοι στην ψυχολογία της Αργεντινής

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Η ομάδα του Σκαλόνι είχε την μπάλα, είχε την ποιότητα, είχε τον Μέσι, αλλά για αρκετή ώρα δεν είχε την ηρεμία που περίμενε κανείς από μια παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Το Πράσινο Ακρωτήρι έκλεισε χώρους, έτρεξε, πάλεψε κάθε μονομαχία και έδειξε από νωρίς ότι δεν είχε πάει στο Hard Rock Stadium απλώς για να χειροκροτήσει τον μύθο του αντιπάλου.

Στο 29ο λεπτό, όμως, ο Μέσι έκανε αυτό που κάνει μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ζωή: βρήκε τη στιγμή. Από εξαιρετική μπαλιά του Λισάντρο Μαρτίνες, κοντρόλαρε με την κλάση που τον συνοδεύει και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βοζίνια για το 1-0.

Το ιστορικό 1-1 και η παράταση της αγωνίας

Το Πράσινο Ακρωτήρι, όμως, δεν κατέρρευσε. Αντίθετα, στο δεύτερο ημίχρονο βγήκε πιο θαρραλέα στο γήπεδο και στο 59′ δικαιώθηκε.

Ο Ράιαν Μέντες βρήκε τον Ντερόι Ντουάρτε μέσα στην περιοχή και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση, γράφοντας το 1-1 και δίνοντας στο παιχνίδι χαρακτήρα θρίλερ.

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Η Αργεντινή πίεσε, ο Βοζίνια στάθηκε όρθιος σε κρίσιμες στιγμές και η κανονική διάρκεια έκλεισε χωρίς νικητή. Στην παράταση, η εμπειρία της «αλμπισελέστε» φάνηκε να μιλάει όταν ο Λισάντρο Μαρτίνες έκανε το 2-1 στο 92′. Αλλά ούτε τότε οι «Μπλε Καρχαρίες» παραδόθηκαν.

Στο 103′, ο Ζοβάνε Καμπράλ πέτυχε ένα από τα γκολ της διοργάνωσης, με φαλτσαριστό σουτ που δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ήταν η στιγμή που το Πράσινο Ακρωτήρι άγγιξε το θαύμα.

Η βαριά φανέλα μίλησε στο τέλος

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Κι όμως, η Αργεντινή βρήκε ακόμη μία απάντηση. Στο 111′, από εκτέλεση κόρνερ του Μέσι, ο Κρίστιαν Ρομέρο πήρε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε και στον Μπόρτζες και κατέληξε στα δίχτυα για το 3-2. Το Πράσινο Ακρωτήρι είχε ακόμη μία μεγάλη στιγμή στο 116′ με τον Καμπράλ, αλλά ο Μαρτίνες κράτησε την πρόκριση.

Η Αργεντινή πέρασε, αλλά όχι ατσαλάκωτη. Πέρασε με την καρδιά της πρωταθλήτριας, με τον Μέσι ξανά καθοριστικό, αλλά και με την προειδοποίηση ότι από εδώ και πέρα κανένα παιχνίδι δεν κερδίζεται μόνο με το όνομα. Επόμενο εμπόδιο για την «αλμπισελέστε» είναι η Αίγυπτος, την Τρίτη 7 Ιουλίου στην Ατλάντα.

Συνθέσεις

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Αργεντινή: Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Λισάντρο Μαρτίνες, Μεδίνα, Μακ Άλιστερ, Ένσο Φερνάντες, Ντε Πολ, Αλμάδα, Μέσι, Λαουτάρο Μαρτίνες.

Αλλαγές: Ταλιαφίκο, Παρέδες, Νίκο Γκονζάλες, Χούλιαν Άλβαρες.

Πράσινο Ακρωτήρι: Βοζίνια, Στίβεν Μορέιρα, Πίκο Λόπες, Ντίνεϊ Μπόρζες, Σίντνι Λόπες Καμπράλ, Κέβιν Πίνα, Ζοβάνε Καμπράλ, Ντερόι Ντουάρτε, Λάρος Ντουάρτε, Ράιαν Μέντες, Νούνο ντα Κόστα.

Αλλαγές: Σεμέδο, Μοντέιρο, Βαρέλα, Λιβραμέντο.

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