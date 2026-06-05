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Οι φίλαθλοι που σχεδίαζαν να δώσουν «εκρηκτικό» χρώμα στις εξέδρες του Μουντιάλ 2026 θα χρειαστεί να αλλάξουν σχέδια, καθώς η FIFA προχωρά σε αυστηρούς περιορισμούς για τη συμπεριφορά στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Στο πλαίσιο του νέου κώδικα, απαγορεύονται οι βουβουζέλες, οι σφυρίχτρες και κάθε ιδιαίτερα θορυβώδης συσκευή, ενώ περιορισμοί τίθενται και σε αντικείμενα με λέιζερ. Παράλληλα, το body paint και τα τατουάζ δεν αναγνωρίζονται ως ένδυση, με την οργάνωση να θέτει κανόνες για πιο «ελεγχόμενη» εικόνα στις εξέδρες του τουρνουά.

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Μουντιάλ 2026: Τι πρέπει να ξέρουμε

Το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι το μεγαλύτερο μέχρι τώρα και σε συμμετοχή, αφού σε αυτό θα αγωνιστούν 48 εθνικές ομάδες.

Η πρεμιέρα της διοργάνωσης θα γίνει την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 στο Μεξικό, όπου η οικοδέσποινα χώρα θα παίξει με τη Νότια Αφρική.

Κατά τη διάρκεια του τουρνουά, που θα διαρκέσει 37 ημέρες και περιλαμβάνει 104 αγώνες, οι φίλαθλοι στην Ελλάδα θα μπορούν να παρακολουθήσουν ένα πλήρες πρόγραμμα ποδοσφαιρικής δράσης, το οποίο τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026 με τον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ.