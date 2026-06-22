Το παιχνίδι της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, Αργεντινής κόντρα στην Αυστρία «κλέβει» την παράσταση στο σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026.
Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή αντιμετωπίζει στις 20:00 την Αυστρία στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής το δέκατου ομίλου της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος εντυπωσίασε στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ, σημειώνοντας χατ τρικ στην άνετη νίκη επί της Αλγερίας με 3-0.
Η Αργεντινή και η Αυστρία έχουν από τρεις βαθμούς στο γκρουπ.
Τα μεσάνυχτα η Εθνική ομάδα της Γαλλίας θα αντιμετωπίσει το Ιράκ, με τους «τρικολόρ» να θέλουν την δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια του ένατου ομίλου. Η Γαλλία έχει τρεις πόντους ενώ το Ιράκ είναι στο μηδέν.
Στο άλλο παιχνίδι του ένατου ομίλου, η Νορβηγία θα κοντραριστεί στις 03:00 με την Σενεγάλη και οι Νορβηγοί ψάχνουν την δεύτερη νίκη τους στο γκρουπ.
Η Νορβηγία έχει τρεις πόντους και η Σενεγάλη είναι στο μηδέν.
Τέλος, στις 06:00 η Ιορδανία θ’ αντιμετωπίσει την Αλγερία για τον δέκατο όμιλο, με τις δύο ομάδες να θέλουν να… ξεκολλήσουν από το μηδέν.
- Αργεντινή – Αυστρία (20:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- Γαλλία – Ιράκ (00:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
- Νορβηγία – Σενεγάλη (03:00 ΕΡΤ 1)
- Ιορδανία – Αλγερία (06:00 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)