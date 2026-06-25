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Ο τραυματισμός του Καναδού μέσου συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Κατάρ στο Βανκούβερ και οδήγησε τον παίκτη σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Μαντίμπο ζήτησε συγγνώμη από τον Κονέ αυτοπροσώπως στα αποδυτήρια και τον επισκέφθηκε αργότερα μαζί με τον υπουργό Αθλητισμού του Κατάρ.

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η απόφαση της FIFA για την τιμωρία του παίκτη υπόκειται σε δικαίωμα έφεσης από την πλευρά του.

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Ο παίκτης του Κατάρ, Ασίμ Μαντίμπο, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό πέντε αγώνων για το δολοφονικό τάκλιν που προκάλεσε κάταγμα στο πόδι του Καναδού μέσου Ισμαήλ Κονέ στο Μουντιάλ 2026.

Ο Μαντιμπό δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα για το περιστατικό κατά τη διάρκεια της νίκης του Καναδά με 6-0 επί του Κατάρ στο Βανκούβερ την περασμένη Πέμπτη.

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⚽️🇨🇦🇶🇦 Canadian Ismaël Kone suffered a horrific leg fracture in the Canada-Qatar match in Vancouver after a collision with Qatari midfielder, Assim Madibo



He has broken his fibula and tibia & faces surgery and a long recovery



That's crazy…. but doctors say modern sports… pic.twitter.com/lV9AwkxOKq — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 19, 2026

Η τιμωρία τον αποκλείει από τους υπόλοιπους αγώνες του Κατάρ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, συμπεριλαμβανομένης της αναμέτρησης της Τετάρτης, στην οποία η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πέτυχε μια συντριπτική ήττα με 3-1 στο Seattle Stadium επί των διοργανωτών του προηγουμένου Μουντιάλ.

Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA ανέφερε ότι η τιμωρία επιβλήθηκε λόγω σοβαρής αντιαθλητικής συμπεριφοράς και ότι η απόφαση, η οποία εκδόθηκε την Τετάρτη, υπόκειται σε έφεση.

Η πρώτη νίκη του Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Κονέ, ο οποίος απομακρύνθηκε με φορείο και αργότερα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για κάταγμα κνήμης και περόνης στο αριστερό του πόδι.

Δέχτηκε τάκλιν από πίσω στο 51ο λεπτό, και οι παίκτες γύρω του φοβήθηκαν αμέσως ότι είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό, καθώς βρισκόταν ξαπλωμένος στο έδαφος, κρατώντας το πόδι του και καλύπτοντας το στόμα του με το χέρι του.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, ο Κονέ κάθισε όρθιος στο φορείο του και καθησύχασε το κοινό χαιρετώντας το, ενώ το γήπεδο ξεσηκωνόταν για να τον υποστηρίξει καθώς τον απομάκρυναν από τον αγωνιστικό χώρο.

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Ο Νέιθαν Σαλίμπα, ο οποίος αντικατέστησε τον τραυματία Κονέ και πέτυχε το τέταρτο γκολ του Καναδά, πανηγύρισε τρέχοντας προς την πλευρική γραμμή, κρατώντας ψηλά μία φανέλα του τραυματισμένου Κονέ και δείχνοντας τον αριθμό της φανέλας του, το οκτώ.

Ο Μαντιμπό ήταν επίσης εμφανώς συγκινημένος, έκλαιγε στον αγωνιστικό χώρο με τα χέρια του πίσω από το κεφάλι, ενώ οι συμπαίκτες του τον παρηγορούσαν.

Ο προπονητής του Καναδά, Τζέσι Μάρς, δήλωσε αργότερα σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Μαντιμπό πήγε στα αποδυτήρια του Καναδά για να ζητήσει συγγνώμη αυτοπροσώπως στον Κονέ μετά τον αγώνα.

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«Δεν μπορείτε καν να φανταστείτε πόσο ευγνώμων είμαι προς όλους όσους επικοινώνησαν μαζί μου και με έχουν στις προσευχές τους», έγραψε αργότερα ο Κονέ στο Instagram.

Ο Μαντιμπό, μαζί με τον υπουργό Αθλητισμού του Κατάρ, επισκέφτηκαν τον Κόνε για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του μετά τον τραυματισμό του.

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«Τους υποδέχτηκε ο πρόεδρος της Καναδικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου», ανέφερε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ.

«Αυτή η επίσκεψη αντανακλά το πνεύμα της αθλητικής αξιοπρέπειας και τις ισχυρές σχέσεις εντός και εκτός γηπέδου. Ευχόμαστε στον παίκτη ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στο γήπεδο.» Advertisement

H ομοσπονδία του Κατάρ δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες από την επίσκεψη, με μία από αυτές να δείχνει τον Κόνε, ο οποίος κινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, να αγκαλιάζει τον Μαντιμπό, ενώ και οι δύο φορούσαν τις εθνικές τους φανέλες.

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Ο Κόνε ενθάρρυνε τον Καναδά από την κερκίδα, καθώς η γηπεδούχος ομάδα ηττήθηκε τελικά με 2-1 από την Ελβετία στο BC Place του Βανκούβερ, την Τετάρτη.

Oι μεγαλύτερες «καμπάνες» στην ιστορία των Μουντιάλ

Η αποβολή του Μαντιμπό δεν είναι η μεγαλύτερη ποινή που έχει επιβάλει η FIFA σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Ντιέγκο Μαραντόνα (Αργεντινή) – 15 μήνες (1994): Ο θρυλικός Αργεντινός επιθετικός βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ για την απαγορευμένη διεγερτική ουσία εφεδρίνη κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που έθεσε απότομα τέλος στην διεθνή του καριέρα.

Λουίς Σουάρες (Ουρουγουάη) – 9 αγώνες & 4 μήνες (2014): Ο Σουάρες δέχτηκε την πιο αυστηρή ποινή αποκλεισμού σε αγώνα Μουντιάλ, αφού δάγκωσε τον Ιταλό αμυντικό Τζιόρτζιο Κιελίνι στον ώμο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της φάσης των ομίλων το 2014. Του επιβλήθηκε πλήρης αποκλεισμός από όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο για τέσσερις μήνες.

Μάουρο Τασότι (Ιταλία) — 8 αγώνες (1994): Κατά τη διάρκεια του προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1994 μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας, ο αμυντικός Μάουρο Τασότι χτύπησε βίαια με τον αγκώνα τον Λουίς Ενρίκε στο πρόσωπο μέσα στην περιοχή, σπάζοντας τη μύτη του Ισπανού νυν τεχνικού της Παρί Σεν Ζερμέν. Ο διαιτητής δεν είδε το περιστατικό ζωντανά, αλλά η FIFA, μετά από εξέταση του βίντεο μετά τον αγώνα, επέβαλε στον Τασότι αποκλεισμό 8 αγώνων από τις διεθνείς διοργανώσεις, τερματίζοντας ουσιαστικά τη διεθνή του καριέρα.