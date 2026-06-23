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Έξι εθνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους, ενώ τέσσερις έχουν αποκλειστεί οριστικά από τη συνέχεια του τουρνουά.

Η κρισιμότητα της τελευταίας αγωνιστικής παραμένει υψηλή, καθώς εκκρεμούν ακόμη πολλές θέσεις πρόκρισης για τα νοκ-άουτ παιχνίδια.

Οι ομάδες που τερματίζουν στην τρίτη θέση των ομίλων διατηρούν ελπίδες πρόκρισης, ανάλογα με τη συγκομιδή βαθμών και τον συντελεστή τερμάτων τους.

Το τρέχον αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν ομάδες όπως η Πορτογαλία, η Αγγλία, η Κροατία και η Κολομβία.

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Η δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ 2026 οδεύει προς την ολοκλήρωσή της και το τοπίο στη φάση των «32» αρχίζει να ξεκαθαρίζει, με τις ομάδες να διαμορφώνουν πλέον πιο συγκεκριμένα τα δεδομένα πρόκρισης.

Μετά τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα, έξι εθνικές έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην επόμενη φάση, ενώ τέσσερις έχουν μείνει οριστικά εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

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Το σκηνικό αυτό κάνει την τελευταία αγωνιστική των ομίλων ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς σε αρκετά γκρουπ παραμένουν ανοιχτές οι τελευταίες θέσεις πρόκρισης. Η διευρυμένη μορφή του τουρνουά, άλλωστε, κρατά το ενδιαφέρον ζωντανό μέχρι το φινάλε της φάσης των ομίλων.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, Μεξικό, ΗΠΑ, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία και Νορβηγία έχουν «σφραγίσει» την πρόκρισή τους στα νοκ-άουτ, ενώ Αϊτή, Τουρκία, Τυνησία και Ιορδανία έχουν ήδη αποχαιρετήσει τη διοργάνωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη για την πρόκριση μέσω της τρίτης θέσης, από την οποία οι οκτώ καλύτερες από τις 12 ομάδες συνεχίζουν. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι οι τρεις βαθμοί ενδέχεται να αποδειχθούν αρκετοί για πρόκριση, ακόμη και με αρνητικό συντελεστή τερμάτων κοντά στο -1, αν και η εικόνα αυτή μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα επόμενα αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές, πάντως, μια ομάδα με τρεις βαθμούς και μηδενικό ή θετικό συντελεστή δείχνει να βρίσκεται πολύ κοντά στην πρόκριση στους «32».

Το πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει τέσσερις αναμετρήσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Πορτογαλία έχει δεύτερη ευκαιρία για νίκη στη διοργάνωση, καθώς μετά την ισοπαλία με το Κονγκό αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν στις 20:00 για τη δεύτερη αγωνιστική.

Στις 23:00, η Αγγλία κοντράρεται με τη Γκάνα, με την ομάδα του Τόμας Τούχελ να προέρχεται από εντυπωσιακή πρεμιέρα και τη νίκη 4-2 επί της Κροατίας.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται στις 02:00 με την αναμέτρηση Παναμάς – Κροατία, ενώ η ημέρα ολοκληρώνεται στις 05:00 με το παιχνίδι Κολομβία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την ισοπαλία των Κονγκολέζων απέναντι στην Πορτογαλία.