Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Χιούστον πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Πορτογαλία και το Κονγκό, για την πρεμιέρα του ενδέκατου ομίλου στο Μουντιάλ 2026, καθώς οι Πορτογάλοι δεν ξέχασαν τον Ντιόγκο Ζότα και τίμησαν την μνήμη του φίλου και συμπαίκτη τους.
Ο αδικοχαμένος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο της τελετής, με τις φωτογραφίες του να προβάλλονται στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στις εξέδρες.
Παρόντες στην αναμέτρηση ήταν και οι γονείς του Ζότα, οι οποίοι παρακολούθησαν τη στιγμή ιδιαίτερα φορτισμένοι συναισθηματικά.