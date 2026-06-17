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Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο Χιούστον πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Πορτογαλία και το Κονγκό, για την πρεμιέρα του ενδέκατου ομίλου στο Μουντιάλ 2026, καθώς οι Πορτογάλοι δεν ξέχασαν τον Ντιόγκο Ζότα και τίμησαν την μνήμη του φίλου και συμπαίκτη τους.

Ο αδικοχαμένος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο της τελετής, με τις φωτογραφίες του να προβάλλονται στις γιγαντοοθόνες του γηπέδου, προκαλώντας έντονη συγκίνηση στις εξέδρες.

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Παρόντες στην αναμέτρηση ήταν και οι γονείς του Ζότα, οι οποίοι παρακολούθησαν τη στιγμή ιδιαίτερα φορτισμένοι συναισθηματικά.

🚨Diogo Jota’s parents on the tribute shown before Portugal vs DR Congo at the 2026 FIFA World Cup:



🗣️ “As parents, there are no words that can truly describe what it felt like to watch that tribute.



Seeing an entire stadium stop and remember our son was an emotional moment… pic.twitter.com/fZXb8VO7fo June 17, 2026