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Οι Μπρόμπεϊ και Χάκπο πέτυχαν από δύο τέρματα ο καθένας, οδηγώντας την ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν σε μια άνετη επικράτηση επί του αντιπάλου.

Το πέμπτο γκολ για τους Ολλανδούς σημείωσε ο Σάμερβιλ στο 88ο λεπτό, ενώ η Σουηδία είχε μειώσει προσωρινά σε 4-1 με τον Ελάνγκα.

Μετά τη βαριά αυτή ήττα, η εθνική ομάδα της Σουηδίας καλείται πλέον να βελτιώσει την απόδοσή της στα επόμενα παιχνίδια της διοργάνωσης.

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Η Ολλανδία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, επικρατώντας με το εμφατικό 5-1 της Σουηδίας. Οι «Οράνιε» είχαν σε εξαιρετική ημέρα τους Μπρόμπεϊ και Χάκπο, οι οποίοι σημείωσαν από δύο τέρματα και οδήγησαν την ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν στην κορυφή του ομίλου.

Η Ολλανδία μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ. Ο Χάκπο κινήθηκε από τα αριστερά, έκανε το γύρισμα και ο Μπρόμπεϊ από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Οι Σουηδοί προσπάθησαν να αντιδράσουν άμεσα, με τον Γιόκερες να απειλεί μέσα από την περιοχή, όμως ο Βερμπρούγκεν κράτησε το προβάδισμα για την ομάδα του.

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Οι «Οράνιε» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο 16ο λεπτό διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Ντάμφρις έκανε την σέντρα από δεξιά και ο Μπρόμπεϊ με προβολή πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και το 2-0.

Η Σουηδία προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Γιόκερες και ο Αγιάρι είχαν καλές στιγμές, ενώ ο Λάγκερμπιλκε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Ο Βερμπρούγκεν χρειάστηκε να επέμβει ξανά στις καθυστερήσεις και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Στο δεύτερο μέρος η εικόνα δεν άλλαξε. Η Ολλανδία μπήκε ξανά με επιθετική διάθεση και στο 47ο λεπτό έκανε το 3-0. Ο Σάμερβιλ συνεργάστηκε με τον Ντάμφρις και ο Χάκπο σε κενή εστία ολοκλήρωσε τη φάση.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 54’, ο Χάκπο πέτυχε δεύτερο προσωπικό γκολ με εξαιρετική ατομική ενέργεια, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0 και ουσιαστικά τελειώνοντας την υπόθεση νίκη.

Η Σουηδία κατάφερε να μειώσει στο 59’. Ο Ίσακ βρήκε τον Ελάνγκα και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Βερμπρούγκεν για το 4-1. Ωστόσο, η Ολλανδία είχε ακόμα μία απάντηση. Στο 88ο λεπτό ο Ντεπάι έδωσε την ασίστ στον Σάμερβιλ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 5-1.

Με αυτή τη μεγάλη νίκη οι «Οράνιε» ανέβηκαν στην πρώτη θέση του ομίλου και περιμένουν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης Ιαπωνίας – Τυνησίας για να δουν αν θα έχουν συγκάτοικο στην κορυφή. Η Σουηδία, αντίθετα, γνώρισε βαριά ήττα και πλέον καλείται να αντιδράσει στα επόμενα παιχνίδια.