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Σάλος ξέσπασε στην Παραγουάη μετά το ρατσιστικό σχόλιο του πρώην διεθνούς τερματοφύλακα, Χοσέ Λουίς Τσιλαβέρτ, ο οποίος υποστήριξε ότι η Γαλλία έχει μετατραπεί σε αφρικανική εθνική ομάδα.

Ο άλλοτε διεθνής τερματοφύλακας της Παραγουάης συνηθίζει να τραβάει τα βλέμματα για τους λάθος λόγους και αυτό συνέβη εκ νέου στην προκειμένη περίπτωση.

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Στο τελευταίο του «χτύπημα», ο παλαίμαχος γκολκίπερ τα έβαλε με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, ενόψει του αγώνα με την Παραγουάη για τους «16» του Μουντιάλ.

Σχολιάζοντας την πρόσφατη τοποθέτηση του Κριστόφ Ντουγκαρί, που προέβλεψε εύκολη επικράτηση των Γάλλων, ο Τσιλαβέρτ έγραψε στα social media:

«Κριστόφ, έχεις δίκιο. Το 1998, αντιμετωπίσαμε τους Γάλλους και τώρα η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει μία αφρικανική εθνική ομάδα».

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα λόγια του 61χρονου πρώην ποδοσφαιριστή προκάλεσαν αντιδράσεις, με ορισμένους να απαντούν ότι και το ’98, η Γαλλία είχε στην σύνθεσή της ποδοσφαιριστές με καταγωγή από την Αφρική.

@lequipe @ABCDigital @UltimaHoracom Christophe tienes razón,en el mundial del 98 enfrentamos a los Franceses y ahora Py enfrentará a una Selección de África. pic.twitter.com/X0DwYEW81p — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) July 3, 2026