Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

Στο πρώτο γκρουπ βρίσκονται όλες οι πανίσχυρες ομάδες του κόσμου μαζί με τις τρεις διοργανώτριες χώρες.

Το Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό και για πρώτη φορά θα αγωνιστούν 48 ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν 12 όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, με τη FIFA να αποκαλύπτει τα γκρουπ δυναμικότητας.

Η FIFA αποκάλυψε τα γκρουπ δυναμικότητας για το Μουντιάλ 2026 .

Μουντιάλ 2026: Τα γκρουπ δυναμικότητας – Οι πανίσχυρες ομάδες του κόσμου μαζί με τις τρεις διοργανώτριες χώρες

Η FIFA αποκάλυψε τα γκρουπ δυναμικότητας για το Μουντιάλ 2026.

Το Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό και για πρώτη φορά θα αγωνιστούν 48 ομάδες. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν 12 όμιλοι των τεσσάρων ομάδων, με τη FIFA να αποκαλύπτει τα γκρουπ δυναμικότητας.

Στο πρώτο γκρουπ βρίσκονται όλες οι πανίσχυρες ομάδες του κόσμου μαζί με τις τρεις διοργανώτριες χώρες.

https://www.huffingtonpost.gr/athlitika/mountial-2026-ta-evropaika-kai-diipeirotika-fifa-playoffs-ola-ta-zevgaria-vinteo/

Tα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ

Καναδάς

Μεξικό

ΗΠΑ

Ισπανία

Αργεντινή

Γαλλία

Αγγλία

Βραζιλία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Βέλγιο

Γερμανία

2ο γκρουπ

Κροατία

Μαρόκο

Κολομβία

Ουρουγουάη

Ελβετία

Ιαπωνία

Σενεγάλη

Ιράν

Νότια Κορέα

Ισημερινός

Αυστρία

Αυστραλία

3ο γκρουπ

Νορβηγία

Παναμάς

Αίγυπτος

Αλγερία

Σκωτία

Παραγουάη

Τυνησία

Ακτή Ελεφαντοστού

Ουζμπεκιστάν

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Νότια Αφρική

4ο γκρουπ

Ιορδανία

Κάβο Βέρντε

Γκάνα

Κουρασάο

Αϊτή

Νέα Ζηλανδία

Ευρωπαϊκά Play-Off

FIFA Play-Off 1 και 2