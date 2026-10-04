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Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς άφησε εκτός αποστολής τον Ανδρέα Τετέι για λόγους τακτικής για το ματς της Εθνικής ποδοσφαίρου με τη Γερμανία (04/10/26, 21:45) για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Ο Ανδρέας Τετέι δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού καθώς προπονήθηκε κανονικά το Σάββατο (03/10/26), όμως απουσιάζει από τη λίστα που δήλωσε η Εθνική ποδοσφαίρου στην UEFA μαζί με τους Ντόι και Τριάντη.

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Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής: Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Τσιμίκας, Κυριακόπουλος, Κουρμπέλης, Πέλκας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Ζαφείρης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Κωστούλας, Παυλίδης, Καρέτσας, Κυζιρίδης.