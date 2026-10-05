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Ο Νίκολα Γιόκιτς ξεκίνησε ορεξάτος τη νέα σεζόν στο NBA, αρχίζοντας τα «μαγικά» του από την preseason.

Στο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας των Νάγκετς με τους Τζαζ (109-95 νίκησε η ομάδα της Γιούτα), ο Νίκολα Γιόκιτς κινούμενος κοντά στη baseline, έστειλε την μπάλα χωρίς να κοιτάξει, πίσω από την πλάτη του και διαγώνια σε ολόκληρο σχεδόν το γήπεδο, βρίσκοντας στην απέναντι γωνία τον Κάμερον Τζόνσον για να καταλήξει σε τρίποντο, ξεσηκώνοντας το κοινό.

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Jok is ALREADY doin' this kind of stuff… pic.twitter.com/IboJOEMMVh — Denver Nuggets (@nuggets) October 4, 2026

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Λάουρι Μάρκανεν με 17 πόντους, ενώ μάζεψε και 2 ριμπάουντ. Από την πλευρά των Νάγκετς, ο Άαρον Γκόρντον σημείωσε 14 πόντους και μάζεψε 4 ριμπάουντ.

Όσον αφορά τον Γιόκιτς, ο Σέρβος σέντερ έμεινε χαμηλά, έχοντας 3 πόντους, ενώ είχε 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα.