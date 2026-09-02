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Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Ραούλ Ασένσιο εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος στις Κανάριες Νήσους στα μέσα Αυγούστου, με την δικαστική αυτή υπόθεση να βάζει τον 23χρονο αμυντικό σε νέες «περιπέτειες».

Πιο συγκεκριμένα, ο Ασένσιο υποβλήθηκε σε έλεγχο της αστυνομίας στη νότια πλευρά του νησιού. Ο ποδοσφαιριστής βρισκόταν στο τιμόνι μιας Porsche και κινούνταν σε περιοχή αναψυχής, ωστόσο ο έλεγχος έδειξε ότι η συγκέντρωση αλκοόλ στον οργανισμό του ήταν 0,90 mg/l, σχεδόν τέσσερις φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των 0,25 mg/l.

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Με δεδομένο ότι πάνω από τα 0,60 mg/l η παράβαση χαρακτηρίζεται ποινικό αδίκημα στην Ισπανία, ο Ασένσιο οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ο 23χρονος αμυντικός αποδέχθηκε την ευθύνη των πράξεών του και του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 14.400 ευρώ, ενώ παράλληλα θα στερηθεί την άδεια οδήγησης για οκτώ μήνες.

Η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση, όμως, δεν είναι η μοναδική που απασχολεί αυτή την περίοδο τον ποδοσφαιριστή. Ο Ασένσιο θα βρεθεί εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου και στο εδώλιο θα καθίσουν μαζί του τρεις πρώην ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης, οι Φεράν Ρουίθ, Χουάν Ροντρίγκεθ και Αντρές Γκαρσία.

Η υπόθεση αφορά δύο φερόμενα αδικήματα, ενώ περιλαμβάνει ακόμη μία κατηγορία για κατοχή και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία, η εισαγγελία έχει προτείνει ποινή φυλάκισης δύο ετών, έξι μηνών και μίας ημέρας, μαζί με χρηματική ποινή.

Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Ασένσιο δεν πήρε μέρος στα περιστατικά ούτε στην καταγραφή του επίμαχου υλικού. Ωστόσο, φέρεται να ενεπλάκη λόγω της διανομής εικόνων.

Η εισαγγελία είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να αποσύρει τις κατηγορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο ποδοσφαιριστής θα ζητούσε συγγνώμη από τα θύματα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Οι απολογίες του έγιναν αποδεκτές από τα θύματα ενώπιον συμβολαιογράφου, ενώ τους καταβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Πηγή: marca