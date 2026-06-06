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Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας επέλεξε να παρουσιάσει μια ιδιαίτερη καμπάνια προβολής, ντύνοντας τον Eρλινγκ Χάαλαντ και αρκετούς συμπαίκτες του με ενδυμασίες εμπνευσμένες από τους Βίκινγκ.

Η φωτογράφιση πραγματοποιήθηκε στο Όσλο και είχε ως στόχο να αναδείξει την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Νορβηγίας. Ωστόσο, η πρωτοβουλία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στη χώρα.

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Πολλοί φίλαθλοι και σχολιαστές θεώρησαν ότι η αισθητική της καμπάνιας ήταν αμφιλεγόμενη, υποστηρίζοντας ότι η εξιδανίκευση των Βίκινγκ παραβλέπει τις σκοτεινές πτυχές της ιστορίας τους, όπως οι επιδρομές, οι λεηλασίες και οι βιαιοπραγίες που συνδέονται με την εποχή τους.

Μεταξύ των επικριτών ήταν και ο δημοσιογράφος Μάρκους Σλέτολμ της εφημερίδας Morgenbladet, ο οποίος σχολίασε ότι οι εικόνες «θυμίζουν συμβολισμούς που χρησιμοποιούσαν νεοναζιστικές ομάδες πριν από δέκα χρόνια», προκαλώντας περαιτέρω αντιδράσεις στον δημόσιο διάλογο.

Η φωτογράφιση έγινε από τον Σκωτσέζο φωτογράφο Ντέιβιντ Γιάροου τον οποίο στην ομοσπονδία σύστησε ο Χάαλαντ.

“Γνώριζα ότι μπορεί να υπήρχε κάποια κριτική, αλλά ήθελα να παίξω με αυτή την αίσθηση του ταξιδιού που πηγαίνει πίσω στους Βίκινγκς, σαν να σαλπάρουν για την Αμερική”, δήλωσε ο Γιάροου, μιλώντας στο Athletic.