Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το… δεξί την εποχή Μπενίτεθ, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα Τρίπολης στο «Απόστολος Νικολαΐδης», σε ένα ματς που συνδύασε καλή κατοχή και αποτελεσματικότητα στις φάσεις-κλειδιά.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά, δημιουργώντας αρκετές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερναν να τις εκτελέσουν με ακρίβεια. Στο 11′ ο Μπενίτεθ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει την πρώτη αλλαγή λόγω τραυματισμού του Καλάμπρια, με τον Κώτσιρα να παίρνει τη θέση του. Στο 16′, οι Ζαρουρί και Τετέ είχαν διπλή ευκαιρία, όμως η μπάλα κόντραρε σε αμυντικούς. Μέχρι το 35′, ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή, χωρίς όμως ιδιαίτερη απειλή. Στο 38′ ο Τζούριτσιτς σούταρε από κοντά μετά από κόρνερ, αλλά ο Παπαδόπουλος απέκρουσε, ενώ στο 45’+1′ απέκρουσε και κεφαλιά του Σφιντέρσκι. Στο 45’+3′, ο Σφιντέρσκι κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε την εκτέλεση, ανοίγοντας το σκορ για τους «πράσινους».

Το δεύτερο ημίχρονο είχε χαμηλότερο ρυθμό, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται την κατοχή και χωρίς μεγάλες φάσεις. Στο 68′, ο Τσέριν εκτέλεσε φάουλ από πλάγια, η μπάλα πέρασε από αρκετούς παίκτες και ο Τσίκο άθελά του την έστειλε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0. Το υπόλοιπο ματς κύλησε χωρίς μεγάλες φάσεις, με τον Παναθηναϊκό να διαχειρίζεται το προβάδισμά του και να παίρνει τους τρεις βαθμούς.

Η ομάδα του Μπενίτεθ έδειξε αποτελεσματικότητα και σταθερότητα στις βασικές φάσεις, ενώ η άμυνα κράτησε τον Αστέρα μακριά από επικίνδυνες στιγμές. Ο αγώνας επιβεβαίωσε το θετικό ξεκίνημα των «πράσινων» υπό τον Ισπανό προπονητή και έστειλε μήνυμα για τις επόμενες υποχρεώσεις.

Δεκάδα Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (11′ Κώτσιρας), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί (66′ Σάντσες), Σφιντέρσκι (66′ Πάντοβιτς).

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (58′ Πομόνης), Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο (76′ Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76′ Μουνιόθ), Κέτου, Εμμανουηλίδης (67′ Γιοακίνι), Μακέντα.