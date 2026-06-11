Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός λύγισε τον Ολυμπιακό με 93-86 έπειτα από δύο παρατάσεις στον τέταρτο τελικό της Stoiximan GBL, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 2-2 και οδηγώντας τη μάχη του τίτλου σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι, ωστόσο ένα απρόσμενο στιγμιότυπο μετά το φινάλε του αγώνα ήταν εκείνο που συγκέντρωσε το ενδιαφέρον.

Ενώ οι παίκτες του «τριφυλλιού» πανηγύριζαν μαζί με τον κόσμο τους στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, τα βλέμματα στράφηκαν σε έναν ένθερμο φίλαθλο των «πράσινων», ο οποίος βρισκόταν πίσω από τον πάγκο της ομάδας. Λίγα λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο συγκεκριμένος παπάς πλησίασε τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, ζητώντας του τη φανέλα του, σε μια κίνηση που εκλήφθηκε ως δείγμα εκτίμησης και σεβασμού προς τον αντίπαλο.

Advertisement

Advertisement

Ο λόγος για τον Αρχιδιάκονο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, π. Δημήτριο Φωκιανό, ο οποίος κατάγεται από την Παροικιά της Πάρου. Γεννημένος στην Αθήνα το 1988, ακολούθησε από νεαρή ηλικία την εκκλησιαστική πορεία, ενώ παράλληλα αφιερώθηκε στη θεολογία και τη βυζαντινή μουσική.

Προέρχεται από οικογένεια με ισχυρές εκκλησιαστικές καταβολές, καθώς και ο πατέρας του υπηρέτησε επί σειρά ετών ως ιερέας στην Πάρο. Χειροτονήθηκε διάκονος το 2016 και σήμερα διακονεί στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στο πλευρό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.