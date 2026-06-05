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Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι γνωστός όχι μόνο για τα ιστορικά του επιτεύγματα στα κορτ, αλλά και για την αυστηρή προσέγγισή του στη διατροφή, την αποκατάσταση και τη φροντίδα του οργανισμού του. Ο τρόπος ζωής του έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης για χρόνια, καθώς ο ίδιος ακολουθεί ένα ιδιαίτερα πειθαρχημένο σύστημα που περιλαμβάνει προσεκτική διατροφή, τεχνικές χαλάρωσης, διαλογισμό και συγκεκριμένες καθημερινές συνήθειες.

Μία από τις πιο γνωστές επιλογές του είναι η αποφυγή του παγωμένου νερού. Ο Σέρβος πρωταθλητής έχει αναφέρει ότι προτιμά το νερό σε θερμοκρασία δωματίου ή χλιαρό, καθώς πιστεύει ότι αυτό βοηθά το σώμα του να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Στο βιβλίο του, Serve to Win, εξηγεί ότι πίνει χλιαρό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας, επειδή θεωρεί πως το πολύ κρύο νερό μπορεί να επηρεάσει την πέψη.

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Η λογική πίσω από αυτή την άποψη είναι ότι όταν κάποιος καταναλώνει παγωμένο νερό, ο οργανισμός χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ενέργεια για να το φέρει στη θερμοκρασία του σώματος. Ο Τζόκοβιτς θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να επιβαρύνει το πεπτικό σύστημα και να αφαιρεί πόρους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για άλλες λειτουργίες, όπως η μυϊκή αποκατάσταση και η αθλητική απόδοση.

Ο ίδιος έχει δηλώσει επίσης ότι ξεκινά συχνά τη μέρα του με ένα μεγάλο ποτήρι νερό σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις επιλέγει ζεστό νερό με λεμόνι ως μέρος της πρωινής του ρουτίνας. Για τον ίδιο, αυτές οι μικρές καθημερινές πρακτικές αποτελούν κομμάτι μιας μεγαλύτερης φιλοσοφίας που αφορά τη διατήρηση της ισορροπίας και της ενέργειας του σώματος.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει συνδεθεί σε μεγάλο βαθμό με στοιχεία της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής. Σε αυτή τη φιλοσοφία, θεωρείται ότι η πέψη λειτουργεί καλύτερα όταν το σώμα δέχεται ζεστές τροφές και υγρά, ενώ τα πολύ κρύα ροφήματα μπορούν να «επιβραδύνουν» τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Η αντίληψη αυτή δεν βασίζεται στην ίδια επιστημονική μεθοδολογία με τη σύγχρονη ιατρική, αλλά αποτελεί μέρος μιας διαφορετικής θεώρησης για την ισορροπία του οργανισμού.

Η συνολική στάση ζωής του Τζόκοβιτς φαίνεται να ταιριάζει με αυτές τις ιδέες. Ο κορυφαίος τενίστας έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία της πρόληψης, της ψυχικής ηρεμίας και της σύνδεσης ανάμεσα στο σώμα και το μυαλό. Για εκείνον, η απόδοση δεν εξαρτάται μόνο από την προπόνηση, αλλά από ένα σύνολο συνηθειών που εφαρμόζονται με συνέπεια.

Ωστόσο, η σύγχρονη επιστήμη δεν έχει βρει ισχυρά στοιχεία ότι το κρύο νερό είναι επιβλαβές για έναν υγιή άνθρωπο ή ότι μειώνει σημαντικά την αθλητική απόδοση. Αν και σε ορισμένα άτομα το χλιαρό νερό μπορεί να φαίνεται πιο άνετο και να βοηθά στην καλύτερη αίσθηση μετά από ένα γεύμα, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το σώμα «σπαταλά» σημαντική ενέργεια για να ζεστάνει το νερό.

Αντίθετα, σε περιπτώσεις έντονης άσκησης ή υψηλών θερμοκρασιών, το κρύο νερό μπορεί να έχει πλεονεκτήματα. Μπορεί να βοηθήσει στην αίσθηση δροσιάς και στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για αθλητές που αγωνίζονται για πολλές ώρες.

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Οι περισσότεροι ειδικοί στην αθλητική διατροφή συμφωνούν ότι ο βασικός παράγοντας είναι η σωστή ενυδάτωση και όχι τόσο η θερμοκρασία του νερού. Το σώμα χρειάζεται επαρκή ποσότητα υγρών για να υποστηρίξει την κυκλοφορία, τη μυϊκή λειτουργία και την αποκατάσταση.

Παράλληλα, υπάρχει και μια ψυχολογική πλευρά στις συνήθειες των κορυφαίων αθλητών. Οι αυστηρές ρουτίνες συχνά δημιουργούν αίσθηση ελέγχου, σταθερότητας και αυτοπεποίθησης. Για τον Τζόκοβιτς, η αποφυγή του παγωμένου νερού αποτελεί ένα μικρό αλλά σταθερό μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος προετοιμασίας που ο ίδιος πιστεύει ότι τον βοηθά να παραμένει στο υψηλότερο επίπεδο.

Έτσι, η επιλογή του χλιαρού νερού δεν φαίνεται να είναι ένα αποδεδειγμένο «μυστικό» επιτυχίας, αλλά περισσότερο ένα κομμάτι της προσωπικής φιλοσοφίας ενός αθλητή που έχει χτίσει την καριέρα του πάνω στη συνέπεια, την πειθαρχία και την προσοχή στη λεπτομέρεια.

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