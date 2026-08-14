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Δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες από αστυνομικούς του Τμήματος Κασσάνδρας, για τα αδικήματα κλοπής, παράνομης βίας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, απειλής και εξύβρισης, που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου του Mega στη Σίβηρη της Χαλκιδικής όπου είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας ακόμα συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

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Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

«Έσπασαν το μικρόφωνο του MEGA, έσπασαν το κινητό μου, λίγο έλειψε να σπάσουν και την κάμερα… Δεν ήθελαν να είμαστε σε εκείνη την περιοχή. Πήγαμε από την άλλη πλευρά για να μεταφέρουμε εικόνες και όχι μόνος μας έβρισαν, μας έφτυσαν, μας χτύπησαν αλλά μας έδιωξαν από την περιοχή» είπε η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά, περιγράφοντας την επίθεση.