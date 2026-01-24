Ο Ολυμπιακός πήρε μία σημαντική νίκη απέναντι στον Βόλο, επικρατώντας 1-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League, λίγες ημέρες πριν από τον κρίσιμο αγώνα με τον Άγιαξ στο Champions League. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ήταν ο πρωταγωνιστής των ερυθρολεύκων, σκοράροντας το νικητήριο γκολ στο 26ο λεπτό, έπειτα από όμορφη ασίστ του Ποντένσε. Ήταν η πρώτη φορά που ο Μαροκινός επιθετικός ξεκίνησε βασικός μετά την επιστροφή του από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να κάνει rotation και να δώσει ανάσες σε βασικούς παίκτες.

Από τα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός πήρε την κατοχή και πίεσε ψηλά, με τελικές από Ελ Κααμπί και Σιπιόνι. Στο 15′, ο Αγιάκουα έστρωσε στον Ποντένσε, αλλά το σουτ του Πορτογάλου δεν βρήκε στόχο. Στο 26′ ήρθε το γκολ, με τον Ελ Κααμπί να εκτελεί από το αριστερό και να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Βόλος δεν κατάφερε να απειλήσει, με την πρώτη του τελική στο 36′ να είναι άστοχη. Στο 41′ ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά δίχτυα με τον Ποντένσε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ μέσω VAR.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι ερυθρόλευκοι είχαν ευκαιρίες με Στρεφέτσα και Ποντένσε, ενώ ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει με σουτ από Μακνί και Γρόσδη, χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το παιχνίδι με το 1-0, παίρνοντας μία νίκη που του δίνει ψυχολογία πριν τον τελικό με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00). Την επόμενη αγωνιστική της Super League, οι Πειραιώτες φιλοξενούνται από την ΑΕΚ (1/2), ενώ ο Βόλος θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Novibet (31/1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί

ΒΟΛΟΣ: Γραμματικάκης, Σόρια, Τριανταφύλλου, Κάργας, Φορτούνα, Αγκιάκουα, Φερνάντες, Χουάμπι, Γροσδής, Λάμπρου, Μακνί