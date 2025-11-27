Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά αν και προηγήθηκε νωρίς στο πρώτο δεκάλεπτο, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του. Αντίθετα, η Ρεάλ είχε έναν φανταστικό Εμπαπέ που πέτυχε τέσσερα τέρματα, με τους Μαδριλένους να παίρνουν ένα σπουδαίο διπλό από τον Πειραιά για την 5η αγωνιστική του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν σε 3-4 στο 81′ με τον Ελ Καμπί και έκαναν το παιχνίδι ντέρμπι στο φινάλε. Ωστόσο, ο χρόνος δεν ήταν αρκετός, έπαιζαν κόντρα σε μία σπουδαία ομάδα

Το παιχνίδι:

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, πίεσε ψηλά, ωστόσο η Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, με τον Βινίσιους να πιάνει ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή το οποίο απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ ο Τζολάκης (2′).

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με Τσικίνιο κόντρα στα προγνωστικά

Κι όμως ο Ολυμπιακός κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, προηγήθηκε μόλις στο πρώτο δεκάλεπτο στο Γ. Καραϊσκάκης. Ελ Καμπί, Ποντένσε και Τσικίνιο συνεργάστηκαν άψογα έξω από την περιοχή της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Τσικίνιο να πιάνει ένα δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο κατέληξε στα δίχτυα του Λούνιν για το 1-0 του Ολυμπιακού (8′).

Στα επόμενα λεπτά ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει προσπαθώντας να βρει ένα δεύτερο γκολ που θα έβαζε «φωτιά» στο Γ. Καραϊσκάκης, ωστόσο η κλάση του Εμπαπέ και της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αρκετή, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να κάνει ένα από τα γρηγορότερα χατ τρικ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μίλησε η κλάση του Εμπαπέ – «Παγωμάρα» στο Γ. Καραϊσκάκης

Η απάντηση της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν άμεση. Πριν προλάβει καλά καλά ο Ολυμπιακός να χαρεί το προβάδισμα του Τσικίνιο, ο Εμπαπέ το γύρισε μόνος του. Ο Γάλλος αστέρας έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση απέναντι από τον Τζολάκη και πλάσαρε τον Έλληνα τερματοφύλακα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 (22′).

Μόλις δύο λεπτά αργότερα, ο Εμπαπέ δέχτηκε την γλυκιά σέντρα του Γκιουλέρ από δεξιά, πήρε την κεφαλιά και κέρδισε για δεύτερη φορά τον Τζολάκη, κάνοντας το 1-2 για την ομάδα του (24′). Όμως ο «εφιάλτης» του Ολυμπιακού δεν έλεγε να λάβει τέλος. Ο Γάλλος έφυγε ξανά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, καλυπτόταν από τον Ρόντινει και με ιδανικό πλασέ έκανε το χατ τρικ, κάνοντας το 1-3 για την Ρεάλ Μαδρίτης (29′).

Στο 32′ ο Βινίσιους με ένα εξαιρετικό τελείωμα κέρδισε τον Τζολάκη, ωστόσο η φάση επανεξετάστηκε στο VAR, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να ενημερώνεται σωστά για οφσάιντ. Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε να απειλεί τον Ολυμπιακό και στο 36′ η μπάλα έφτασε στον Καβαμινγκά, ο οποίος δοκίμασε ένα σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη.

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντάνι Γκαρσία έβγαλε την σέντρα από δεξιά, ο Ελ Καμπί πήρε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αλλά ο Λούνιν βρισκόταν σε σωστή θέση και απομάκρυνε με δυσκολία την μπάλα σε κόρνερ.

Έβαλε «φωτιά» ο Ταρέμι στο 52′

Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο, ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά, θέλοντας να αιφνιδιάσει την Ρεάλ και τα κατάφερε. Στο 52′ ο Ταρέμι, ο οποίος αντικατέστησε νωρίτερα τον τραυματία Τσικίνιο, έβαλε «φωτιά» στο Γ. Καραϊσκάκης, καθώς με μία δυνατή κεφαλιά, μετά την σέντρα του Έσε από δεξιά, κέρδισε τον Λούνιν και ο Ολυμπιακός μείωσε σε 2-3 (52′).

Οι Μαδριλένοι δεν το περίμεναν, καθώς έδειχναν να ελέγχουν την αναμέτρηση, αλλά στην συνέχεια έβγαλαν αντίδραση. Στο 57′, ο Βινίσιους βρέθηκε μέσα στην μεγάλη περιοχή των Πειραιωτών, πέρασε τους αμυντικούς του Ολυμπιακού, με τον Τζολάκη να βγαίνει και να καταφέρνει να μπλοκάρει την μπάλα.

Νέο γκολ ο Εμπαπέ – Απίθανη κίνηση ο Βινίσιους

Τελικά, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να βρει το τέταρτο γκολ που έψαχνε. Στο 57′, ο Βινίσιους βγήκε στο πλάι, πέρασε εύκολα τον Ρέτσο και πάτησε περιοχή. Ο Βραζιλιάνος γύρισε την μπάλα στον Εμπαπέ, ο οποίος με ένα απλό άγγιγμα έστειλε την μπάλα εκ νέου στα δίχτυα του Τζολάκη, κάνοντας το 2-4.

Στο 74′ η μπάλα κατέληξε αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής στον Ελ Καμπί, το σουτ του οποίου κόντραρε στους αμυντικούς της Ρεάλ, με τον Μουζακίτη να έρχεται με φόρα, αλλά το σουτ που επιχείρησε από μακριά πέρασε άουτ, χωρίς να ανησυχήσει τον Λούνιν.

Γκολ ο Ελ Καμπί, αποθέωση για τον Μαροκινό

Ο Ολυμπιακός δεν εγκατέλειψε σε καμία περίπτωση τον αγώνα. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι, αντάξιο του επιπέδου του, πέτυχε τρίτο γκολ με σκόρερ τον Ελ Καμπί. Στο 81′ οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν στην αντεπίθεση, η μπάλα έφτασε αριστερά στον Στρεφέτσα, ο οποίος έκανε μια γλυκιά σέντρα με αποδέκτη τον Μαροκινό και εκείνος με ωραία κεφαλιά πέτυχε ένα ωραίο γκολ, μειώνοντας σε 3-4.

Στο 86′, ο Ολυμπιακός δημιούργησε νέα μεγάλη ευκαιρία, με τον Στρεφέτσα να σουτάρει από μακριά και την μπάλα να περνάει λίγο έξω από την εστία του Λούνιν. Τα τελευταία λεπτά αποδείχθηκαν δραματικά, με την Ρεάλ να κλείνεται πίσω σε κατάσταση άμυνας και τον Ολυμπιακό να ψάχνει τους χώρους που θα μπορούσαν να του δώσουν τις προυποθέσεις για κάτι καλύτερο.

Ωστόσο, δεν βρήκε την χρυσή ευκαιριά που έψαχνε και η Ρεάλ Μαδρίτης φεύγει από τον Πειραιά με ένα σπουδαίο διπλό. Οι Μαδριλένοι είχαν σε σπουδαία βραδιά τον μυθικό Εμπαπέ, ο οποίος με 4 γκολ έκανε τα πάντα σωστά και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα.

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός: (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ) Τζολάκης, Ροντινέι (Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (Μπιανκόν), Ορτέγκα, Γκαρθία (Έσε), Μουζακίτης, Μάρτινς, Τσικίνιο (Ταρέμι), Ποντένσε (Στρεφέτσα), Ελ Καμπί

Ρεάλ Μαδρίτης: (Τσάμπι Αλόνσο) Λούνιν, Άρνονλτ, Ασένθιο (Ντίαζ), Καρέρας, Μεντί, Τσουαμενί, Γκιουλέρ (Μπέλιγχαμ), Βαλβέρδε, Καμαβινγκά (Θεμπάγιος), Βινίσιους (Γκαρθία), Εμπαπέ