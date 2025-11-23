Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας 2-0 της Κηφισιάς στην Τούμπα, με τον Ζίβκοβιτς να μοιράζει τρεις ασίστ και τον Τάισον να σκοράρει δύο φορές. Το ματς ξεκίνησε με την Κηφισιά πιο δραστήρια, προσπαθώντας να αιφνιδιάσει τους γηπεδούχους. Στο 5′, ο Τέτε έβγαλε σπουδαία ατομική ενέργεια, αλλά ο Τζίμας δεν κατάφερε να σκοράρει, με τον Παβλένκα να αποκρούει σε κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα, ο Τέτε απείλησε ξανά με προβολή, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να βρει ρυθμό στο πρώτο τέταρτο, με τους παίκτες του Λουτσέσκου να μην κρατούν εύκολα την μπάλα και να μην χτίζουν επιθέσεις. Η Κηφισιά πίεζε ψηλά και δημιουργούσε προβλήματα, αναγκάζοντας τον δικέφαλο να παλεύει για να βρει χώρους. Στο 26′, ο Πέλκας σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με χρήση ημιαυτόματου για οφσάιντ, αφυπνίζοντας τους γηπεδούχους. Στο 32′, σουτ του Τάισον από το ύψος του πέναλτι απέκρουσε ο Ξενόπουλος, ενώ στο 41′ ένα άλλο σουτ του Βραζιλιάνου πέρασε ψηλά άουτ.

Στο 43′ ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ: κόρνερ του Ζίβκοβιτς, κεφαλιά Οζντόεφ, η μπάλα βρήκε στον Σιμόν και κατέληξε στα δίχτυα του Ξενόπουλου. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Κηφισιά προσπάθησε ξανά να ισοφαρίσει, με τον Εσκιβέλ να επιχειρεί εντυπωσιακό σουτ που απέκρουσε ο Παβλένκα σε κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε, αλλά οι προσπάθειες Πέλκα και Τάισον δεν καρποφόρησαν άμεσα. Στο 73′, ο Σόουζα κέρδισε φάουλ και δεύτερη κίτρινη κάρτα για αντίπαλο, αφήνοντας την Κηφισιά με δέκα παίκτες.

Στο 88′, ο ΠΑΟΚ «κλείδωσε» τη νίκη με δεύτερο γκολ του Τάισον, έπειτα από εξαιρετική πάσα του Ζίβκοβιτς, ενώ στο 93′ ο Βραζιλιάνος ολοκλήρωσε το σκορ με νέο κεραυνό από δεξιά. Ο δικέφαλος έδειξε ψυχολογία στα ύψη, ενώ η Κηφισιά παραδόθηκε στην πίεση των γηπεδούχων.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Κηφισιά (Παναγιωτάρας): Ξενόπουλος, Σιμόν, Χουχούμης, Αντονίσε, Τζίμας, Εμπό, Ρουκουνάκης, Εσκιβέλ, Σόουζα, Ποκόρνι, Τέτε.

Το ματς ανέδειξε την αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ, με τον Ζίβκοβιτς να «μοιράζει» και τον Τάισον να σκοράρει, επισφραγίζοντας την επιστροφή στις επιτυχίες.