Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, επικρατώντας στην Τούμπα του συμπολίτη Άρη με 3-1. Με αυτή τη νίκη, ο δικέφαλος του Βορρά διατήρησε την απόσταση από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στους δύο βαθμούς, συνεχίζοντας με αξιώσεις την προσπάθεια για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Άρης ξεκίνησε δυναμικά, προσπαθώντας να πιέσει ψηλά και να αναγκάσει τον ΠΑΟΚ σε λάθη στο δικό του γήπεδο, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν με υπομονή στην κυκλοφορία της μπάλας και σύντομα επέβαλαν το δικό τους ρυθμό. Η πρώτη σημαντική φάση ήρθε στο 15′, όταν ο Τάισον επιχείρησε σουτ μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Κένι απείλησε με κεφαλιά. Ο Άρης απάντησε στο 18′ με διαγώνιο σουτ του Πέρεθ, λίγο έξω από την εστία. Στο 21′, ο Μεϊτέ έπιασε κεφαλιά από κόρνερ του Ζίβκοβιτς, αλλά ο Διούδης απέκρουσε, ενώ στο 25′ ο Ιβανούσετς δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά μια καλή φάση του ΠΑΟΚ.

Το σκορ άνοιξε στο 28′ με εξαιρετική εκτέλεση του Τάισον από γυριστό σουτ μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς, φέρνοντας τους γηπεδούχους μπροστά με 1-0. Ο ΠΑΟΚ είχε κυριαρχία στην κατοχή της μπάλας, με ποσοστό 79%-21% στο 33′, αλλά λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Άρης ισοφάρισε: ο Γιένσεν αξιοποίησε κεφαλιά στο “ριμπάουντ” από απόκρουση του Παβλένκα για το 1-1. Στο 45′+2, ο VAR υπέδειξε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ μετά από ανατροπή του Τάισον, με τον Γιακουμάκη να σκοράρει για το 2-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε μόλις τρία λεπτά για να πετύχει τρίτο τέρμα. Στο 48′, ο Ζίβκοβιτς γύρισε από δεξιά στον Γιακουμάκη, ο οποίος με αριστερό πλασέ διαμόρφωσε το 3-1. Ο Άρης προσπάθησε να μειώσει στο 62′, αλλά το σουτ του Μορόν απέκρουσε εξαιρετικά ο Παβλένκα. Στο τελευταίο μισάωρο, ο ΠΑΟΚ έδωσε χώρο στους φιλοξενούμενους, κλείνοντας τους διαδρόμους προς την εστία του και αναζητώντας αντεπιθέσεις. Στις τελικές φάσεις, ο Τάισον απείλησε δύο φορές στο 72′ και στο 74′, ενώ στο 93′ ο Ρόουζ έδιωξε σε κόρνερ σέντρα του Τάισον.

Με αυτή τη νίκη, ο ΠΑΟΚ έδειξε την κυριαρχία του στην πόλη και συνέχισε δυναμικά την προσπάθεια για τον τίτλο, με τον Άρη να αποτυγχάνει να εκμεταλλευτεί τις στιγμές που είχε για να μειώσει το σκορ.

ΠΑΟΚ (Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντοέφ (79′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (79′ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (67′ Ντεσμπόντοφ), Τάισον, Γιακουμάκης (58′ Μύθου).

Άρης (Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά (83′ Παναγίδης), Άλβαρο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56′ Ντούντου), Γιένσεν (90′ Μιζεουΐ), Πέρεθ (90′ Γιαννιώτας), Μορόν.