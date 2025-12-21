Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες με εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, επικρατώντας 2-0, με τον νεαρό τερματοφύλακα των «πρασίνων», Κότσαρη, να διασώζει την ομάδα του από μεγαλύτερο σκορ. Από την αρχή, ο «δικέφαλος του Βορρά» κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, ξεπερνώντας την ψηλά τοποθετημένη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού, που ακολουθούσε τις οδηγίες Μπενίτεθ για πίεση στα στόπερ. Η τακτική αυτή δεν απέδωσε, καθώς ο ΠΑΟΚ κυκλοφορούσε εύκολα την μπάλα και έβγαινε γρήγορα στον χώρο, δημιουργώντας συνεχώς επικίνδυνες φάσεις.

Στο 36′, η ομάδα του Λουτσέσκου άνοιξε το σκορ με μαγικό γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος μετά από εξαιρετική κίνηση του Τάισον, τσίμπησε την μπάλα με το «μυτάκι» και την έστειλε πάνω από τον Κότσαρη για το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να πιέζει, με τον Ζίβκοβιτς να εκτελεί κόρνερ στο 53′, ο Μύθου να παίρνει κεφαλιά και να διαμορφώνει το 2-0, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Παρά την κυριαρχία του ΠΑΟΚ, ο Κότσαρης έκανε σπουδαίες επεμβάσεις, αποτρέποντας μεγαλύτερο σκορ. Στο 70′ και στο 80′ απέκρουσε πλασέ και σουτ του Κωνσταντέλια και του Κένι, ενώ στο 82′ σταμάτησε ξανά τον Τάισον σε φάση τρεις εναντίον τριών. Οι προσπάθειες του Παναθηναϊκού για να αντιδράσει ήταν περιορισμένες, με μοναδική σημαντική φάση στο 71′, όταν ο Μπακασέτας βρέθηκε απέναντι στον Τσιφτσή, αλλά το σουτ του ήταν πολύ άστοχο.

Ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον έλεγχο σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, αναγκάζοντας τον Παναθηναϊκό να προσαρμόσει την τακτική του, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες. Η πολιορκία της «πράσινης» εστίας συνεχίστηκε μέχρι το τελευταίο λεπτό, με τον Κότσαρη και την άμυνα να διασώζουν το αποτέλεσμα.

Με τη νίκη αυτή, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στις επιτυχίες μετά την ήττα στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο, δείχνοντας δυναμική και σοβαρότητα στον αγωνιστικό χώρο. Οι Ζίβκοβιτς, Τάισον και Κωνσταντέλιας ξεχώρισαν, ενώ ο Κότσαρης από τον Παναθηναϊκό αποτέλεσε τον «σωτήρα» της ομάδας του, περιορίζοντας τη διαφορά στο σκορ και κρατώντας το 2-0. Η ομάδα του Λουτσέσκου έδειξε ότι έχει τη σταθερότητα και την ποιότητα να κυριαρχεί ακόμα και απέναντι σε κλειστές άμυνες, αφήνοντας υποσχέσεις για τα επόμενα παιχνίδια.