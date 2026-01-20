O Oλυμπιακός επικράτησε με 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” κι έκανε αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση μίας θέσης στην 24άδα του Champions League.

Η αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης είχε χαρακτήρα… τελικού για τον Ολυμπιακό, κάτι που οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απέδειξαν στο χορτάρι. Οι “ερυθρόλευκοι” πέτυχαν δεύτερη συνεχόμενη νίκη κι έφτασαν τους 8 πόντους, όντες στις παρυφές της 24άδας που οδηγεί στα νοκ άουτ. Πλέον, συγκεντρώνουν το βλέμμα τους στην αναμέτρηση της 28ης του Γενάρη στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ, όπου θα διεκδικήσουν νίκη-πρόκριση σε βάρος του “Αίαντα”.

Το ματς άρχισε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τους Πειραιώτες. Στο 2′, ο Ροντινέι εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Κοστίνια πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι πριν απ’ όλους κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπλάσβιτς. Στο 10′ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν για πρώτη φορά την εστία του Τζολάκη, όταν μετά από κόντρα σε κόρνερ ο Μπαντέ βρέθηκε σε ευνοϊκή θέση στην περιοχή κι εκτέλεσε, όμως ο Έλληνας πορτιέρε τον σταμάτησε εντυπωσιακά. Έξι λεπτά αργότερα, ο Τζολάκης έκανε νέα σπουδαία επέμβαση, όταν μετά από 1-2 των Βάθκεθ και Φερνάντες, ο πρώτος έλαβε την μπάλα σε καλό σημείο, όμως η προσπάθειά του δεν είχε ευτυχή – για τον ίδιο – κατάληξη. Το σύνολο του Χιούλμαντ ξεπέρασε το “μούδιασμα” του πρώτου δεκαλέπτου και πήρε τα ηνία, όμως αδυνατούσε να νικήσει τον διεθνή κίπερ της ελληνικής ομάδας. Στο 36′ ήταν η σειρά του Γκριμάλντο να κάνει τελική στο στόχο, όμως η κατάληξη της φάσης ήταν ίδια με τις προηγούμενες. Στο φινάλε του ημιχρόνου, χάθηκαν οι μεγαλύτερες στιγμές των Γερμανών στο ματς. Στο 44′, ο Μάζα γύρισε από τα αριστερά στον Βάθκεθ, ο οποίος βρέθηκε μπροστά στην εστία, όμως έστειλε την μπάλα αρκετά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 45′, ο Ποκού τροφοδότησε τον Κοφάνε κεντρικά στην περιοχή κι εκείνος πλάσαρε, με τον Τζολάκη να κάνει ακόμα μία τεράστια απόκρουση… εξ’ επαφής. Δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, ο Ολυμπιακός “χτύπησε” ξανά, κόντρα στη ροή του ματς. Ο Έσε έκανε μία απομάκρυνση, ο Ροντινέι ξεχύθηκε στην αντεπίθεση κι έβγαλε μία φανταστική κάθετη στον Ταρέμι, ο οποίος πάτησε περιοχή κι εκτέλεσε τον Μπλάσβιτς, βάζοντας… φωτιά στο φαληρικό γήπεδο.

Στο δεύτερο μέρος, η Λεβερκούζεν αύξησε ακόμα περισσότερο την κατοχή της μπάλας (από 65% σε 75%), θέλοντας να αντιδράσει στο εις βάρος της 2-0. Οι Γερμανοί δημιουργούσαν απειλητικές καταστάσεις, όμως καμία εξ’ αυτών δεν μεταφράστηκε σε κάποια τελική προς την εστία. Μετά το 70′, ο Μεντιλίμπαρ επιχείρησε να ανακατέψει την τράπουλα, βάζοντας – μεταξύ των Μπιανκόν και τον Γκαρθία – τον Ελ Κααμπί που αποθεώθηκε. Ο Βάσκος τεχνικός διατήρησε την ισορροπία της ομάδας του στο χορτάρι, ολοκληρώνοντας τις αλλαγές του στο 82′. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Ολυμπιακός “έσβησε” το ματς και κατέκτησε τρεις υπερπολύτιμους βαθμούς από μία σπουδαία νίκη.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (74′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης (73′ Γκαρθία), Μαρτίνς (79′ Μπρούνο), Τσικίνιο (82′ Σκιπιόνι), Ρόντινεϊ, Ταρέμι (73′ Ελ Κααμπί).

Μπάγερ Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ): Μπλάσβιτς, Άντριχ, Μπαντέ, Κουάνσα, Γκαρσία, Φερνάντες, Γκριμάλντο, Βάθκεθ (58′ Τίλμαν), Ποκού (81′ Κούλμπρεθ), Μάζα (70′ Αρτούρ), Κοφανέ (70′ Σικ).