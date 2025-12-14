Σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα προχώρησε ο Ερνέστο Βαλβέρδε στην συνέντευξη Τύπου, όταν του μεταφέρθηκαν τα λόγια του δημάρχου της Ουρένσε, Γκονθάλο Πέρεθ Τζάκομε, που κατηγόρησε την Αθλέτικ Μπιλμπάο, στην οποία είναι προπονητής, για ξενοφοβία, καθώς εκεί αγωνίζονται μόνο ποδοσφαιριστές βασκικής καταγωγής.

«Μιλάμε για ξεκάθαρες διακρίσεις, για ξενοφοβία. Μπορεί να είναι ακόμη και παράνομο. Πείτε ό,τι θέλετε, αλλά αυτό είναι ξενοφοβία», δήλωνε ο δήμαρχος της Ουρένσε, με τον Βαλβέρδε να μένει πραγματικά έκπληκτος την στιγμή που ενημερώθηκε για τα λόγια που ειπώθηκαν από τον Τζάκομε.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού και ένας από τους αγαπημένους της «ερυθρόλευκης» κερκίδας, απάντησε άμεσα στον δημοσιογράφο και όπως φαίνεται και στο βίντεο δεν κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία του.

«Τι μου λέτε τώρα; Το είπε σοβαρά; Γ@@@@@νοι πολιτικοί! Αυτό τα λέει όλα», είπε χαρακτηριστικά ο Βαλβέρδε και στην συνέχεια έδωσε πάσα για την επόμενη ερώτηση.

🎙️ Ernesto Valverde, sobre las declaraciones del alcalde de Ourense acusando al Athletic de xenofobia:



🤣 “¿Qué me dices?”



🗣️ “¿Sí? Joe… los políticos.”



😂 “No tengo nada que decir; ya está todo dicho.” pic.twitter.com/iywiThnUyg — Diego Cobo (@DiiegoCobo) December 13, 2025

Η συνέντευξη Τύπου του Βάσκου προπονητή έγινε στο πλαίσιο της εκτός έδρας αναμέτρησης της Αθλέτικ Μπιλμπάο με την Ουρένσε για το κύπελλο Ισπανίας, που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.