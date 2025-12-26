Αρκετοί είναι οι παίκτες που θωρούνταν εδώ και χρόνια μεγάλα «αστέρια» στην Premier League, άλλοτε ηχηρές καλοκαιρινές μεταγραφές, που παρόλα αυτά δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην λίστα του Transfermarkt με την μεγαλύτερη χαμένη χρηματιστηριακή αξία. Φυσικά, στην εν λόγω λίστα περιλαμβάνονται και εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στην «δύση» της καριέρας τους, γεγονός που ρίχνει σημαντικά την αξία τους.

Η πιο πρόσφατη χρηματιστηριακή αποτίμηση των ποδοσφαιριστών του αγγλικού πρωταθλήματος αποκαλύπτει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Φιλ Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι, με την πτώση της αξίας του να μοιάζει εξωπραγματική.

Από την 1η Ιανουαρίου 2025, κανένας άλλος παίκτης της Premier League δεν έχει καταγράψει μεγαλύτερη απώλεια χρηματιστηριακής αξίας. Ο διεθνής Άγγλος μεσοεπιθετικός, παρότι το τελευταίο διάστημα δείχνει σημάδια αγωνιστικής ανάκαμψης, είδε την αξία του να μειώνεται κατά 60 εκατομμύρια ευρώ, πέφτοντας από τα 140 στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Τραυματισμοί, φόρμα και κατάρρευση στο transfermarkt

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Ρόντρι, ο οποίος μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας το 2024, η αξία του είχε φτάσει το χρηματικό ποσό των 130 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, ο σοβαρός τραυματισμός του έπαιξε καθοριστικό ρόλο, οδηγώντας σε απώλεια 55 εκατομμυρίων ευρώ και ρίχνοντας την αξία του 29χρονου μέσου στα 75 εκατομμύρια.

Την τριάδα συμπληρώνει ο αρχηγός της Άρσεναλ, Μάρτιν Όντεγκααρντ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και παρουσίασε σταθερά πτωτική αγωνιστική εικόνα μέσα στο 2025. Η χρηματιστηριακή του αξία έχει υποχωρήσει κατά 35 εκατομμύρια ευρώ. Αμέσως μετά βρίσκεται ο Μπερνάντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι, με μείωση 33 εκατομμυρίων ευρώ.

Transfermarkt – Premier League

Στην πέμπτη θέση συναντάται ο Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος μετακόμισε το περασμένο καλοκαίρι στη Λίβερπουλ με μεγάλες προσδοκίες και τεράστιο κόστος, αλλά είδε την αξία του να μειώνεται κατά 30 εκατομμύρια ευρώ. Ίδια πτώση καταγράφει η αξία και του Τζέιμς Μάντισον της Τότεναμ.

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν ο Μοχάμεντ Σαλάχ με απώλειες 25 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και οι Μπεν Γουάιτ, Όλι Γουάτκινς και Γκάμπριελ Ζεσούς, οι οποίοι κατέγραψαν αντίστοιχη μείωση στην αξία τους. Ειδικά για τον Σαλάχ, τον αδιαμφισβήτητο σταρ της Λίβερπουλ τα τελευταία χρόνια, η πτώση του είναι σημαντική -αν και είναι 33 ετών πλέον- ενώ και το μέλλον του στους «Reds» μόνο σίγουρο δεν πρέπει να θεωρείται, με τα πρώτα σενάρια για τάση φυγής του Αιγύπτιου να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους.