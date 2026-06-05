Οι Νορβηγοί φίλαθλοι αναμένεται να κλέψουν την παράσταση στο επερχόμενο Μουντιάλ, με το εντυπωσιακό «Viking row» να αποτελεί ήδη σημείο αναφοράς για την ατμόσφαιρα που σκοπεύουν να δημιουργήσουν στις εξέδρες.
Με συγχρονισμένα συνθήματα, ρυθμό και χαρακτηριστική ενέργεια, οι οπαδοί της Νορβηγίας προετοιμάζονται να μετατρέψουν τα γήπεδα σε ένα μοναδικό ποδοσφαιρικό θέαμα που αναμένεται να γίνει viral στα social media.
Μέσα ενημέρωσης, όπως το ESPN Brasil, έχουν ήδη σχολιάσει θετικά το εντυπωσιακό «κορεό των Βίκινγκς», τονίζοντας ότι οι Νορβηγοί φίλαθλοι φέρονται έτοιμοι να δώσουν ξεχωριστό χρώμα στη διοργάνωση. Η εικόνα των κερκίδων να πάλλονται ρυθμικά προμηνύει μια από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του τουρνουά.