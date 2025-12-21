Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγραψε ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού, καθώς έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες συμμετοχές στην GBL, φτάνοντας τις 209 και αφήνοντας πίσω του τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Στη λίστα των προπονητών με τις περισσότερες παρουσίες στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» ακολουθούν οι Ματθαίου, Ίβκοβιτς και Σφαιρόπουλος.

Ο αγώνας απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου αποτέλεσε ορόσημο για την καριέρα του Έλληνα τεχνικού, καθώς του επέτρεψε να καταρρίψει ένα ρεκόρ που παρέμενε ακατάρριπτο από το 2000.

Η ανάρτηση των «ερυθρολεύκων» για το επίτευγμα του Έλληνα προπονητή

«Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζει να γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό. Στο σημερινό παιχνίδι της GBL κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, ο Έλληνας τεχνικός συμπλήρωσε 209 αγώνες στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», αριθμό που τον καθιστά τον προπονητή με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία του συλλόγου στη διοργάνωση. Στον αγώνα με τον Κολοσσό για τη 11η αγωνιστική της GBL ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη και έμεινε μόνος πρώτος στην σχετική λίστα.

Κάτω από τον «Ξανθό» συναντάμε τους Φαίδωνα Ματθαίου (204 αγώνες), Ντούσαν Ίβκοβιτς (176) και Γιάννη Σφαιρόπουλο (136), με την κορυφή πλέον να ανήκει στον Μπαρτζώκα. Το όνομα του πολυνίκη προπονητή στην ιστορία του συλλόγου έγινε συνώνυμο της σταθερότητας, της σκληρής δουλειάς και των τίτλων και ο αριθμός των 209 παιχνιδιών δεν είναι παρά ένα ακόμα ορόσημο για τον θρυλικό κόουτς που στις δύο θητείες του στο Λιμάνι έχει γράψει και συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τον αγαπημένο του θρύλο».