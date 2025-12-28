Την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς παρακολουθεί ο Ολυμπιακός, δείχνοντας ενδιαφέρον για τον παίκτη σε περίπτωση που η Παρτίζαν τον αφήσει ελεύθερο.

Σύμφωνα με τη «Mozzart Sport», ο Τζόουνς αναμένεται να διακόψει τη συνεργασία του με τη σερβική ομάδα, μετά το επεισόδιο που είχε στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τους φιλάθλους της ομάδας. Επίσης, οι Σέρβοι αναφέρουν πως υπήρξε τηλεφώνημα από την Αθήνα για τον Τζόουνς, ο οποίος ετοιμάζεται να μετακομίσει στην Ελλάδα. Το συμβόλαιο του Αμερικανού παίκτη λήγει το 2027 και οι αποδοχές του ανέρχονται στα 1,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Για να μπορέσει να γίνει η μεταγραφή θα πρέπει, είτε να υπάρξει συμφωνία των δυο ομάδων έως τις 5 Ιανουαρίου, είτε να μείνει μέχρι τότε ελεύθερος ο Τζόουνς. Αν συμβεί το δεύτερο, ο Ολυμπιακός θα μπορεί να τον εντάξει στο ρόστερ του έως τις 25 Φεβρουαρίου, όταν και λήγει η σχετική προθεσμία για την Euroleague. Τη φετινή σεζόν, ο Τζόουνς έχει 10,8 πόντους και 6,1 ριμπάουντ με τη φανέλα της σερβικής ομάδας.