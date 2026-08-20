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Η τσεχική ομάδα εκμεταλλεύτηκε την αμυντική αδράνεια των γηπεδούχων και ισοφάρισε σε 2-2 κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων του αγώνα.

Ο τραυματισμός του Τσάπρα στο πρώτο ημίχρονο επηρέασε τη συνοχή της ελληνικής ομάδας, η οποία δέχθηκε έντονη πίεση στο φινάλε.

Ο Ουμάρ σημείωσε δύο γκολ για τους φιλοξενούμενους, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα και καθιστώντας τη ρεβάνς στην Τσεχία ιδιαίτερα κρίσιμη.

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Ένας Παναθηναϊκός με δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα έζησε μια εφιαλτική βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Conference League. Οι «πράσινοι» του Τζέικομπ Νίστρουπ, αν και κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και αγκάλιασαν τη νίκη παίρνοντας προβάδισμα δύο τερμάτων, υπέστησαν ολικό μπλακ-άουτ στο φινάλε. Η Χράντετς Κράλοβε τιμώρησε την αδράνεια των γηπεδούχων, ισοφάρισε σε 2-2 στις καθυστερήσεις και μετέτρεψε τη ρεβάνς της Τσεχίας σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη αποστολή.

Σοκ στο ΟΑΚΑ: Από το άνετο 2-0 στο εφιαλτικό 2-2 ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς Κράλοβε

Πρωτοβουλία χωρίς ουσία και ατυχία με Τσάπρα

Ο Δανός τεχνικός των «πρασίνων» εξέπληξε με την τακτική του προσέγγιση, παρατάσσοντας σχήμα 4-2-3-1 με τον Ταμπόρδα σε ρόλο εκπλήξεως. Ο Παναθηναϊκός ανέλαβε από νωρίς την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία των κινήσεων, προσπαθώντας να διασπάσει την πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη (3-4-3) που επέλεξε ο Ντέιβιντ Χόρεζς για την τσεχική ομάδα.

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Η πρώτη ψυχρολουσία για το «τριφύλλι» ήρθε πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο 25λεπτο. Ο Τσάπρας, στην επιστροφή του από την ποινή καρτών, στάθηκε άτυχος καθώς αποχώρησε τραυματίας, δίνοντας τη θέση του στον Κάτρη.

Η αναγκαστική αλλαγή επηρέασε τη συνοχή των γηπεδούχων, οι οποίοι άρχισαν να υποπίπτουν σε επικίνδυνα λάθη. Στο 28′ ο Σλόντσικ απείλησε μετά από ασταθή πάσα του Πένια, ενώ στο 35′ η Χράντετς άγγιξε το γκολ, όταν μετά από λάθος του Καμαρά, ο Φαν Μπούρεν έκλεψε τη μπάλα και σημάδεψε το δεξί δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με μια καλή στιγμή του Λιβάι Γκαρσία, όμως το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Παράσταση για έναν ρόλο από τον Ανδρέα Τεττέη

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους «πράσινους», που ανέβασαν κατακόρυφα την πιεστική τους απόδοση, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Τεττέη.

Αφού προειδοποίησε στο 54′ με μια εκπληκτική «βολίδα» που εξουδετέρωσε ο Ζαντράζιλ, ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 55′. Μετά από σέντρα του Καμαρά και ασταθή απομάκρυνση των Τσέχων, ο Τεττέη κατέβασε τη μπάλα, ελίχθηκε ανάμεσα σε τρεις αμυντικούς και με πλασέ έγραψε το 1-0.

Πριν προλάβουν να συνέλθουν οι φιλοξενούμενοι, ο φορ του Παναθηναϊκού χτύπησε για δεύτερη φορά. Στο 61ο λεπτό, υποδέχθηκε την κάθετη μπάλα του Τσιριβέγια και με ένα σπουδαίο «σκάψιμο» πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Ο Τεττέη ήταν ασταμάτητος και στο 71′ έφτασε μια ανάσα από το χατ-τρικ, όμως το πλασέ του αποκρούστηκε από τον Ζαντράζιλ.

Ολική κατάρρευση στο φινάλε και τιμωρία από τον Ουμάρ

Με το υπέρ του 2-0, ο Παναθηναϊκός έδειξε τάσεις χαλάρωσης, οπισθοχώρησε δικαιολογημένα και έδωσε χώρο στη Χράντετς, η οποία άρχισε να προειδοποιεί. Ο Βικάνοβα έχασε δύο σημαντικές ευκαιρίες στο 76′ και στο 82′, ενώ στο 88′ ο Πένια και το δοκάρι έσωσαν την εστία των γηπεδούχων σε σουτ του Τρούμπατς.

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Η πίεση των Τσέχων απέδωσε καρπούς στο 89ο λεπτό. Ο Ουμάρ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και το γεγονός ότι ο Κάτρης τον κάλυπτε, βγήκε τετ-α-τετ με τον Πένια και με ψύχραιμο πλασέ μείωσε σε 2-1.

Ενώ όλα έδειχναν πως ο Παναθηναϊκός θα κρατούσε έστω την οριακή νίκη, το απόλυτο σοκ ήρθε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων (90+6′). Μετά από εκτέλεση φάουλ και διαδοχικές κόντρες στην περιοχή, η μπάλα στρώθηκε ξανά στον Ουμάρ, ο οποίος από κοντά εκτέλεσε τον Πένια για το τελικό 2-2, «παγώνοντας» το ΟΑΚΑ και αφήνοντας τους παίκτες του Νίστρουπ απογοητευμένους στο χορτάρι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

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Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας (24′ Κάτρης), Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα (74′ Γιάγκουσιτς), Λιβάι (66′ Ντέσερς), Αντίνο (66′ Πελίστρι), Τεττέη (73′ Ραστόντερ).

Πένια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Τσάπρας (24′ Κάτρης), Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα (74′ Γιάγκουσιτς), Λιβάι (66′ Ντέσερς), Αντίνο (66′ Πελίστρι), Τεττέη (73′ Ραστόντερ). Χράντετς Κράλοβε (Ντέιβιντ Χόρεζς): Ζαντραζίλ, Ούχρινκατ, Σίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Χόρακ, Ντάντσακ (73′ Τρούμπετς), Νταρίντα (73′ Βαλέντα), Φαν Μπούρεν (73′ Βικανόβα), Σλόντσικ (61′ Ουμάρ), Μίχαλικ (82′ Νέτο).