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Για λίγες ώρες οι Κυκλάδες έπαψαν να θυμίζουν το κλασικό αυγουστιάτικο Αιγαίο με το εκτυφλωτικό φως και τον καθαρό ορίζοντα. Ένα πυκνό πέπλο θαλάσσιας ομίχλης σκέπασε περιοχές γύρω από Αντίπαρο, Πολύαιγο, Σίκινο, Φολέγανδρο Κίμωλο και όχι μόνο, δημιουργώντας εικόνες που θα μπορούσαν να αποτελούν σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας μυστηρίου.

Βίντεο HuffPost: H Αντίπαρος βυθισμένη στην ομίχλη

Η ομίχλη εμφανίστηκε αρχικά μεταξύ Σικίνου και Φολεγάνδρου και στη συνέχεια απλώθηκε προς την Κίμωλο, φτάνοντας έως το λιμάνι. Απλώθηκε προς Πολύαιγο, όπως και Αντίπαρο που έβλεπε μια καινούργια εμπειρία.

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Σε ορισμένα σημεία η ορατότητα περιορίστηκε εντυπωσιακά, ενώ πλοία που έπλεαν στην περιοχή χρησιμοποιούσαν επανειλημμένα τις κόρνες τους.

Κίμωλος – Παραλία Πράσσα

Τι λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στη HuffPost

Η HuffPost επικοινώνησε με τον διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστα Λαγουβάρδο, ο οποίος εξήγησε στον Τέρενς Κουίκ τον μηχανισμό πίσω από το εντυπωσιακό φαινόμενο.

Όπως ανέφερε, αυτή την εποχή του χρόνου η αυξημένη υγρασία, σε συνδυασμό με τη σχετική άπνοια και την παρουσία ενός ελαφρού νοτιά, μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση θαλάσσιας ομίχλης σε νησιωτικές περιοχές, όπως οι Κυκλάδες.

«Δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο, αλλά συμβαίνει», επισήμανε ο Κώστας Λαγουβάρδος, εξηγώντας ουσιαστικά ότι όταν ο αέρας που περιέχει μεγάλη ποσότητα υδρατμών ψυχθεί κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται σε πολύ μικρά αιωρούμενα σταγονίδια. Και τότε γεννιέται αυτό το λευκό «τείχος» που μπορεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο να εξαφανίσει τον ορίζοντα.

Άλλωστε, το Meteo είχε συμπεριλάβει στην πρόγνωσή του για την Τρίτη αυξημένη πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης στις Κυκλάδες.

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Σίκινος

Σαν σκηνή από το «The Fog»

Το θέαμα παραπέμπει αναπόφευκτα στον κινηματογράφο. Και ναι, υπάρχει η ταινία που ταιριάζει απόλυτα στον συνειρμό: το περίφημο «The Fog» («Η Ομίχλη») του Τζον Κάρπεντερ, του 1980, όπου μια μυστηριώδης ομίχλη καταπίνει μια παραθαλάσσια πόλη. Και τότε συμβαίνουν τα απίστευτα σε ένα θρίλερ που έκοβε ανάσες.

Ευτυχώς, στις Κυκλάδες δεν υπήρχε τίποτα το μεταφυσικό. Μόνο ένα εντυπωσιακό παιχνίδι της ατμόσφαιρας και της θάλασσας. Ωστόσο, όταν τα κατάλευκα σπίτια, οι βράχοι και τα πλοία αρχίζουν να χάνονται μέσα στο γκρίζο πέπλο, η εικόνα γίνεται πραγματικά απόκοσμη.

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Το μελτέμι μπορεί να βάλει τέλος στο σκηνικό

Η παρουσία και κυρίως η ενίσχυση των βορείων ανέμων λειτουργεί εναντίον των συνθηκών που ευνοούν μια τέτοια ομίχλη, καθώς ανανεώνει και αναμιγνύει τις αέριες μάζες. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι βοριάδες θα επανέλθουν και θα ενισχυθούν προς το τέλος της εβδομάδας, μετά την προσωρινή εξασθένηση του μελτεμιού.

Έτσι, το γνώριμο αυγουστιάτικο μελτεμάκι μπορεί να γίνει ο φυσικός «σκηνοθέτης» που θα δώσει τέλος στην παράξενη εικόνα, παρασύροντας την υγρασία και επαναφέροντας στο Αιγαίο τον καθαρό ορίζοντα και το εκτυφλωτικό κυκλαδίτικο φως.

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Μέχρι τότε, οι εικόνες από Αντίπαρο, Φολέγανδρο, Σίκινο, Πολυάιγο και Κίμωλο παραμένουν εντυπωσιακές: ένα Αιγαίο που για λίγο έκρυψε το γαλάζιο του και φόρεσε το μυστηριώδες κοστούμι της ομίχλης.

Κίμωλος

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